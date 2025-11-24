Vini Jr trava renovação com Real Madrid por relação tensa com Xabi Alonso

Brasileiro sinaliza a Florentino Pérez que não vê acordo como opção no momento e mantém preocupação com treinador

Vini Jr deixou claro ao Real Madrid que não pretende renovar seu contrato enquanto a relação com Xabi Alonso continuar “tensa”, informou o jornal ‘The Athletic’ nesta segunda-feira (24). Segundo a publicação, o recado foi dado diretamente a Florentino Pérez em uma conversa realizada em outubro, com base no relato de três pessoas ligadas ao assunto.

O atacante, hoje com 25 anos, tem contrato até junho de 2027. As tratativas por uma extensão começaram em janeiro, mas acabaram sendo interrompidas depois que clube e jogador não conseguiram chegar a um acordo.

A situação ganhou peso após o clássico contra o Barcelona, no dia 26 de outubro, quando Vini Jr se irritou pela substituição no segundo tempo. Depois da vitória por 2 a 1, ele pediu desculpas ao presidente pelo comportamento.

Ainda segundo a reportagem, a reunião também tratou do futuro do jogador, que afirmou não ver a renovação como o melhor caminho neste momento. Isto por causa da relação desgastada com o treinador. Desde então, o cenário não mudou, e pessoas próximas ao brasileiro revelaram ao ‘The Athletic’ que ele segue preocupado com Xabi Alonso.