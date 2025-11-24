Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vini Jr trava renovação com Real Madrid por relação tensa com Xabi Alonso

Brasileiro sinaliza a Florentino Pérez que não vê acordo como opção no momento e mantém preocupação com treinador
Vini Jr deixou claro ao Real Madrid que não pretende renovar seu contrato enquanto a relação com Xabi Alonso continuar “tensa”, informou o jornal ‘The Athletic’ nesta segunda-feira (24). Segundo a publicação, o recado foi dado diretamente a Florentino Pérez em uma conversa realizada em outubro, com base no relato de três pessoas ligadas ao assunto.

O atacante, hoje com 25 anos, tem contrato até junho de 2027. As tratativas por uma extensão começaram em janeiro, mas acabaram sendo interrompidas depois que clube e jogador não conseguiram chegar a um acordo.

A situação ganhou peso após o clássico contra o Barcelona, no dia 26 de outubro, quando Vini Jr se irritou pela substituição no segundo tempo. Depois da vitória por 2 a 1, ele pediu desculpas ao presidente pelo comportamento.

Ainda segundo a reportagem, a reunião também tratou do futuro do jogador, que afirmou não ver a renovação como o melhor caminho neste momento. Isto por causa da relação desgastada com o treinador. Desde então, o cenário não mudou, e pessoas próximas ao brasileiro revelaram ao ‘The Athletic’ que ele segue preocupado com Xabi Alonso.

Tags

Futebol Internacional champions vini jr

