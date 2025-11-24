Vasco não tem boas recordações contra o Internacional em São Januário; relembre

Cruz-Maltino não vence o Colorado como mandante desde 2019. Desde então foram três jogos e três derrotas. Partida de sexta é decisiva

Nos últimos três encontros entre Vasco e Internacional no Rio de Janeiro, o Colorado venceu todas. No ano passado, sob o comando de Rafael Paiva, o Cruz-Maltino perdeu por 1 a 0. Aquele foi o penúltimo jogo do treinador, que acabou sendo demitido na sequência, depois da derrota para o Corinthians, a quarta seguida da equipe.

Mergulhado em crise após perder as últimas cinco rodadas, o Vasco tem na próxima sexta-feira (28) uma verdadeira decisão contra o Internacional, em São Januário. No entanto, o adversário não traz boas recordações ao torcedor vascaíno quando o jogo é na Colina Histórica.

Em 2023, o Vasco lutava contra o rebaixamento e voltou a perder em São Januário para o Internacional, por 2 a 1. O técnico era Ramón Díaz, que estará na Colina Histórica sob o comando do Colorado.

Derrota com polêmica

Já em 2021, em jogo válido pelo Brasileirão de 2020, o Vasco voltou a perder para o Internacional. O contexto era muito semelhante: reta final da competição e o Cruz-Maltino lutando para não ser rebaixado. O Colorado venceu por 2 a 0 no jogo que ficou conhecido pelo “VAR descalibrado”, no qual o equipamento não conseguiu traçar as linhas no primeiro gol, marcado de cabeça, por Rodrigo Dourado.

A última vitória do Vasco em casa sobre o Internacional foi em 2019. Na ocasião, venceu por 2 a 1, gols de Andrey e Tiago Reis, com Emerson Santos descontando para o Colorado. A título de curiosidade, após esse triunfo, o Cruz-Maltino conquistou duas vitórias como visitante, em 2019 e em 2024.