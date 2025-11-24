Vasco conta com retorno de Coutinho, mas terá desfalques contra o Internacional

O camisa 10 fez muita falta. Afinal de contas, antes de desfalcar o Vasco, Coutinho esteve em campo nos últimos 23 jogos do times, uma sequência que o acompanhava desde julho. O técnico Fernando Diniz admitiu que a ausência do meia prejudicou a saída de bola da equipe contra o Bahia.

O Vasco terá um reforço importante para o jogo contra o Internacional, sexta-feira (28), em São Januário, pela 36ª rodada do Brasileirão. Trata-se de Coutinho, que está de volta após cumprir suspensão na derrota para o Bahia, no último domingo, na Arena Fonte Nova.

“A gente saiu mais alongado, porque a gente não estava com a confiança necessária para sair jogando curto. A gente veio para o jogo hoje mais pressionado, tinha um decréscimo ali de confiança. O Philippe Coutinho também não estava no jogo e é um jogador que se aproxima, e ele tem uma genialidade para a saída. Ele acha outros tipos de espaço. A ausência dele acabou também tirando um pouco do repertório para a nossa saída”, explicou Diniz.

Além de Coutinho, o Vasco também terá o retorno de Victor Luís. O lateral-esquerdo desfalcou o time por causa do protocolo de concussão. No entanto, o Cruz-Maltino terá desfalques. Tchê Tchê levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso, assim como David, que foi expulso na derrota para o Bahia.