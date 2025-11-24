TRE-RJ autoriza uso de urnas eletrônicas para eleição do Fluminense

TRE-RJ autoriza uso de urnas eletrônicas para eleição do FluminenseAo todo, 22 urnas foram liberadas para o pleito presidente no próximo sábado, dia 29, nas Laranjeiras
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) autorizou nesta segunda-feira (24) o uso de 22 urnas eletrônicas para a eleição presidencial do Fluminense. O pleito acontece no próximo sábado (29), das 8h às 17h, no Salão Nobre das Laranjeiras. Assim, desse total, 17 urnas serão usadas no pleito. Já as outras cinco ficarão de reservas.
O Fluminense chegou a um acordo com o TRE-RJ após uma reunião entre o vice-presidente de Interesses Legais do clube, Heraldo Iunes, e o presidente do TRE-RJ, Peterson Barroso. Dessa forma, também ficou estabelecido que serão disponibilizadas três urnas com cédulas de papel para outros fins dentro da votação.
De acordo com o planejamento, uma das urnas ficará no parque infantil para pessoas com mobilidade limitada. Afinal, a ideia é proporcionar espaço exclusivo e sem barreiras. Já as outras duas, por sua vez, ficarão no Salão Nobre. Assim, elas vão ficar à disposição de quem regularizar a situação no dia do pleito ou quem for votar por meio de liminar judicial.
Além disso, também ficou definido que um promotor de Justiça vai acompanhar o pleito. A eleição vai definir o presidente do Fluminense para o próximo triênio de 2026 a 2028. Dessa forma, dois candidatos disputam o cargo: Matheus Montenegro, atual vice-presidente do clube, e Ademar Arrais, candidato da oposição.
