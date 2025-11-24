TRE-RJ autoriza uso de urnas eletrônicas para eleição do Fluminense

Ao todo, 22 urnas foram liberadas para o pleito presidente no próximo sábado, dia 29, nas Laranjeiras / Crédito: Jogada 10

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) autorizou nesta segunda-feira (24) o uso de 22 urnas eletrônicas para a eleição presidencial do Fluminense. O pleito acontece no próximo sábado (29), das 8h às 17h, no Salão Nobre das Laranjeiras. Assim, desse total, 17 urnas serão usadas no pleito. Já as outras cinco ficarão de reservas. O Fluminense chegou a um acordo com o TRE-RJ após uma reunião entre o vice-presidente de Interesses Legais do clube, Heraldo Iunes, e o presidente do TRE-RJ, Peterson Barroso. Dessa forma, também ficou estabelecido que serão disponibilizadas três urnas com cédulas de papel para outros fins dentro da votação.