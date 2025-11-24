Surge possível data da convocação do Brasil para a Nations da Kings League

Lista deve ser anunciada no dia 5 de dezembro e deve selecionar os atletas que vão buscar o bicampeonato da Kings World Cup Nations / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira está prestes a abrir um novo capítulo na sua história dentro do universo da Kings League. A convocação para a próxima edição da Nations League, conhecida como a Copa do Mundo da Kings League, deve acontecer no dia 5 de dezembro conforme apurou o J10. O Brasil será comandado por Dudu Oliveira, treinador multicampeão e um dos nomes mais influentes do cenário. Aliás, ele chega respaldado por títulos expressivos: campeão da Kings League Brasil, campeão da Kings Cup Brasil e, mais recentemente, da Kings Cup América, levantada na última sexta-feira (21/11). O nome do auxiliar técnico, porém, ainda não foi definido.

A competição está marcada para começar em 3 de janeiro de 2026, com sede no Brasil. A grande final, aliás, acontece no Allianz Parque, em São Paulo, que receberá os melhores jogadores do mundo da Kings League. A expectativa é que a lista de convocados seja revelada nas próximas semanas para que o grupo tenha tempo adequado de preparação. O atual campeão da Kings League Nations A Seleção Brasileira entra na edição de 2026 como atual campeã. No início de 2025, o time brasileiro bateu a Colômbia na final disputada em Turim, na Itália, e se tornou o primeiro campeão da história do torneio. O grande nome daquela campanha foi Kelvin Oliveira, artilheiro absoluto. Afinal, o atacante marcou gols em todas as partidas e balançou a rede cinco vezes na decisão, consolidando-se como protagonista do título. A delegação campeã em 2025 contou com:

Goleiros: João Pedro e Barata Fixos: Maicon e Wembley Meias: Jeffinho, Andreas, Rufino e Well