STJD absolve Gómez após críticas à arbitragem no duelo entre Palmeiras e Flamengo

STJD absolve Gómez após críticas à arbitragem no duelo entre Palmeiras e FlamengoCapitão do Verdão é liberado por unanimidade e segue à disposição de Abel Ferreira para a reta final do Brasileirão
O zagueiro Gustavo Gómez, capitão do Palmeiras, foi absolvido nesta segunda-feira (24/11) pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ele acabou sendo julgado pelas declarações dadas após a derrota para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 19 de outubro. A decisão unânime garante ao defensor paraguaio participação normal nas últimas rodadas da competição.
A denúncia aconteceu com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de condutas contrárias à ética esportiva. Assim, Gómez virou alvo do tribunal depois de uma entrevista em que afirmou que Wilton Pereira Sampaio é “um dos mais soberbos do futebol mundial” e sugeriu que o árbitro “tem alguma coisa contra o Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras”.
Como foi o julgamento
Durante o julgamento, o relator Guilherme Martorelli reforçou que não via fundamento para punição. “Não entendo que a postura dele venha estar sendo considerada como algo a ser punido. Acho que passaria um pouco da conta. Entendo pela absolvição”, declarou.
A defesa palmeirense apresentou vídeos nos quais Gómez detalha o que o levou ao desabafo. O zagueiro disse que sua irritação aumentou porque Wilton se recusou a cumprimentá-lo ao fim da partida.
“Acabou o jogo com o Flamengo, estava com a cabeça quente, triste também. Acabou o jogo, fui cumprimentar os árbitros e assistentes. O árbitro não estendeu a mão para mim. Logo depois, o jornalista me perguntou sobre a arbitragem. Fiquei triste que ele não estendeu a mão, foi uma reação após o jogo”, explicou o defensor, que naquele dia também protestou por um pênalti não marcado no primeiro tempo.
O advogado Osvaldo Sestário, responsável pela defesa do atleta, reforçou o tom de desabafo da entrevista. “Punir o Gustavo Gómez por essa entrevista seria demais”, resumiu.
Outros julgamentos no Palmeiras
Além do caso envolvendo Gómez, o julgamento também analisou outros episódios da mesma partida. Afinal, o lateral esquerdo Piquerez, expulso após o apito final, recebeu apenas uma advertência e já havia cumprido a suspensão automática. Já o auxiliar técnico João Martins, que também foi expulso, levou um jogo de gancho, igualmente já cumprido. Assim, com o processo encerrado, o Palmeiras passa a ter seu capitão liberado para os compromissos decisivos na reta final do Brasileirão.
