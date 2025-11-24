STJD absolve Gómez após críticas à arbitragem no duelo entre Palmeiras e Flamengo

Capitão do Verdão é liberado por unanimidade e segue à disposição de Abel Ferreira para a reta final do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Gustavo Gómez, capitão do Palmeiras, foi absolvido nesta segunda-feira (24/11) pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ele acabou sendo julgado pelas declarações dadas após a derrota para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 19 de outubro. A decisão unânime garante ao defensor paraguaio participação normal nas últimas rodadas da competição. A denúncia aconteceu com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de condutas contrárias à ética esportiva. Assim, Gómez virou alvo do tribunal depois de uma entrevista em que afirmou que Wilton Pereira Sampaio é “um dos mais soberbos do futebol mundial” e sugeriu que o árbitro “tem alguma coisa contra o Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras”.

Como foi o julgamento Durante o julgamento, o relator Guilherme Martorelli reforçou que não via fundamento para punição. “Não entendo que a postura dele venha estar sendo considerada como algo a ser punido. Acho que passaria um pouco da conta. Entendo pela absolvição”, declarou. A defesa palmeirense apresentou vídeos nos quais Gómez detalha o que o levou ao desabafo. O zagueiro disse que sua irritação aumentou porque Wilton se recusou a cumprimentá-lo ao fim da partida. “Acabou o jogo com o Flamengo, estava com a cabeça quente, triste também. Acabou o jogo, fui cumprimentar os árbitros e assistentes. O árbitro não estendeu a mão para mim. Logo depois, o jornalista me perguntou sobre a arbitragem. Fiquei triste que ele não estendeu a mão, foi uma reação após o jogo”, explicou o defensor, que naquele dia também protestou por um pênalti não marcado no primeiro tempo. O advogado Osvaldo Sestário, responsável pela defesa do atleta, reforçou o tom de desabafo da entrevista. “Punir o Gustavo Gómez por essa entrevista seria demais”, resumiu.