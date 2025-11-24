São Paulo entra na Justiça e cobra R$ 6,2 milhões de ex-patrocinadora

Tricolor afirma que operadora de planos de saúde deixou de pagar parcelas do contrato, que tinha validade até o fim deste ano

O São Paulo entrou com uma ação na Justiça para cobrar a Blue Saúde por uma dívida de R$ 6,2 milhões. A empresa patrocinou o Tricolor do meio de 2024 até os últimos meses, quando o vínculo foi finalizado.

De acordo com o clube do Morumbis, a operadora de planos de saúde deixou de pagar, em maio deste ano, as parcelas previstas em contrato, que tinha validade até o fim de 2025. O São Paulo e a empresa chegaram a negociar um acordo. Contudo, nunca saiu do papel. Dessa maneira, o Tricolor se viu prejudicado e acionou a Justiça para cobrar os valores devidos, segundo o “Uol”.