Santos tenta quebrar tabu de 17 anos no Beira-Rio para sair do Z4 e apagar ”7 a 1”Peixe encara duelo decisivo na luta contra o rebaixamento em estádio onde não vence desde 2008 e onde sofreu uma goleada histórica em 2023
O Santos volta a campo nesta segunda-feira (24/11), às 21h, para enfrentar o Internacional no Beira-Rio, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é decisivo para os dois clubes, que seguem pressionados na disputa contra o rebaixamento. Porém, além da urgência pelos três pontos, o Peixe encara um obstáculo histórico. Afinal, há 17 anos, a equipe não vence o Colorado em Porto Alegre.
A última vitória santista na casa Colorada aconteceu em 2008, quando Maikon Leite marcou o gol do triunfo por 1 a 0, em duelo válido pelo Brasileirão. De lá para cá, o retrospecto é amplamente desfavorável. Somando jogos por Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, foram 15 encontros, com oito derrotas e sete empates do time paulista.
Além disso, a lembrança mais recente no estádio é amarga. Afinal, em 2023, em meio à luta para escapar do primeiro rebaixamento da história do clube, o Santos sofreu uma goleada histórica por 7 a 1 diante do Internacional. Naquela partida, apenas três jogadores que viajaram com a delegação seguem no elenco: o goleiro Diógenes, o volante Tomás Rincón e o zagueiro João Basso.
Embora o tabu no Beira-Rio persista, o Santos conseguiu uma vitória como visitante diante do Inter nesse período, mas em um contexto diferente. Em 2013, com o estádio colorado em reformas para a Copa do Mundo, as equipes se enfrentaram no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.
Santos tenta quebrar tabu para sair do Z4
Assim, com a pressão pela permanência na Série A aumentando a cada rodada, o Santos sabe que quebrar o incômodo jejum em Porto Alegre pode representar um passo fundamental para evitar um novo descenso.