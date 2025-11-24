Santos tenta quebrar tabu de 17 anos no Beira-Rio para sair do Z4 e apagar ”7 a 1”

Peixe encara duelo decisivo na luta contra o rebaixamento em estádio onde não vence desde 2008 e onde sofreu uma goleada histórica em 2023 / Crédito: Jogada 10

O Santos volta a campo nesta segunda-feira (24/11), às 21h, para enfrentar o Internacional no Beira-Rio, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é decisivo para os dois clubes, que seguem pressionados na disputa contra o rebaixamento. Porém, além da urgência pelos três pontos, o Peixe encara um obstáculo histórico. Afinal, há 17 anos, a equipe não vence o Colorado em Porto Alegre. A última vitória santista na casa Colorada aconteceu em 2008, quando Maikon Leite marcou o gol do triunfo por 1 a 0, em duelo válido pelo Brasileirão. De lá para cá, o retrospecto é amplamente desfavorável. Somando jogos por Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, foram 15 encontros, com oito derrotas e sete empates do time paulista.