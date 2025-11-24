SAF no Real Madrid? Clube anuncia plano para investidor externo

Florentino propõe venda de 5% das ações do clube, mantendo controle majoritário nas mãos dos 98.000 sócios do clube merengue / Crédito: Jogada 10

O Real Madrid anunciou a ideia de mudança no seu modelo de propriedade para permitir que investidores comprem até 10% das ações do clube. Durante pronunciamento, o presidente Florentino Pérez afirmou que vai projetar uma reforma estatutária para permitir a possibilidade de investidores externos adquirirem uma participação minoritária no clube. “Continuaremos sendo um clube de sócios, mas precisamos criar uma subsidiária na qual os 100 mil sócios do Real Madrid sempre mantenham o controle absoluto. Com base nisso, essa subsidiária poderia simplesmente incorporar uma participação minoritária, por exemplo, de 5% – nunca mais que 10% – de um ou mais investidores comprometidos com o longo prazo e dispostos a contribuir com seus próprios recursos”, disse o presidente.

Florentino Pérez ainda afirmou ainda que essa seria “a maneira mais clara e convincente de avaliar nosso clube”. “O fato de alguém estar disposto a investir uma quantia tão significativa por uma participação simbólica é a maior demonstração do valor do Real Madrid”, disse ele. Diferentemente da conversão para Sociedade Anônima Desportiva (SAD), o Real Madrid adotaria uma estrutura na qual cada sócio possuiria apenas uma ação, com valor monetário. Além disso, é passível de transmissão para filhos ou netos. O mecanismo, entretanto, ainda não foi detalhado. Neste cenário, o investidor receberia dividendos referentes aos rendimentos do clube. Os sócios manteriam o poder de eleger o presidente e definir mudanças no estatuto, mas não receberiam dividendos anuais.