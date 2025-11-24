Reforço do Cruzeiro tem contrato encerrado com clube colombiano

Reforço do Cruzeiro tem contrato encerrado com clube colombianoNéiser Villarreal assinou um pré-contrato com o Cabuloso em setembro e teve a liberação antecipada pelo Millonarios
Primeiro reforço do Cruzeiro para a próxima temporada, o atacante Néiser Villarreal já deve chegar em Belo Horizonte nos próximos dias. Pelas redes sociais, o Millonarios, último clube do jogador, informou que antecipou o fim do vínculo do contrato com o atleta, que iria até o próximo dia 30. Com isso, Villarreal está liberado para se apresentar no seu novo time.
O Cruzeiro assinou um pré-contrato com o atacante de 20 anos em setembro. Na época, o jogador se recuperava de uma lesão no joelho e era dúvida para o Mundial Sub-20. Porém, conseguiu se recuperar e se tornou um dos grandes destaques do terceiro lugar colombiano na competição.
Entretanto, sua última partida aconteceu justamente no torneio no Chile. Villarreal teve uma temporada de muitos atritos dentro do Millonarios, no qual não atua desde julho. Além de não se reapresentar após o Mundial, o atacante teve um grande desgaste ao expor o desejo de não renovar com o clube. Em outro episódio, apareceu vestindo uma camisa do América de Cali em uma live e sofreu uma punição.
O atacante inicia seu vínculo com o Cruzeiro no dia 1º de dezembro. Apesar de chegar antes do término da temporada, Villarreal não poderá entrar em campo nos últimos jogos de 2025 e só estreará com a camisa azulina em 2026.
