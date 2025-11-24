Reforço do Cruzeiro tem contrato encerrado com clube colombiano

Primeiro reforço do Cruzeiro para a próxima temporada, o atacante Néiser Villarreal já deve chegar em Belo Horizonte nos próximos dias. Pelas redes sociais, o Millonarios, último clube do jogador, informou que antecipou o fim do vínculo do contrato com o atleta, que iria até o próximo dia 30. Com isso, Villarreal está liberado para se apresentar no seu novo time.

O Cruzeiro assinou um pré-contrato com o atacante de 20 anos em setembro. Na época, o jogador se recuperava de uma lesão no joelho e era dúvida para o Mundial Sub-20. Porém, conseguiu se recuperar e se tornou um dos grandes destaques do terceiro lugar colombiano na competição.