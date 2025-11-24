Raphinha assume culpa por recaídas e desabafa sobre período fora do Barcelona

Atacante admite que voltou antes da hora, destaca dois meses difíceis e diz que não busca pose de líder

Raphinha participou da coletiva de imprensa do Barcelona antes do confronto com o Chelsea, no Stamford Bridge, em Londres, pela quinta rodada da fase de liga da Champions, e falou abertamente sobre as lesões que o atrapalharam nas últimas semanas.

Ele reconheceu que se precipitou ao tentar voltar antes do tempo e que isso acabou causando duas recaídas.

“Pode ter havido erros… ou não. Mas assumo que a primeira recaída foi um pouco culpa minha, e a segunda também. Eu queria voltar o mais rápido possível e acabei me enganando. No fim das contas, sou eu quem decide, e se acho que algo não vai me ajudar, deveria ser o primeiro a dizer não. Errei por querer estar em campo quanto antes para ajudar a equipe”, afirmou.

O brasileiro contou ainda que o período afastado foi difícil.

“Foram dois meses complicados. Sofri bastante por não poder ajudar”, desabafou.