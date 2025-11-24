Raphinha assume culpa por recaídas e desabafa sobre período fora do Barcelona

Raphinha assume culpa por recaídas e desabafa sobre período fora do BarcelonaAtacante admite que voltou antes da hora, destaca dois meses difíceis e diz que não busca pose de líder
Raphinha participou da coletiva de imprensa do Barcelona antes do confronto com o Chelsea, no Stamford Bridge, em Londres, pela quinta rodada da fase de liga da Champions, e falou abertamente sobre as lesões que o atrapalharam nas últimas semanas.
Ele reconheceu que se precipitou ao tentar voltar antes do tempo e que isso acabou causando duas recaídas.
“Pode ter havido erros… ou não. Mas assumo que a primeira recaída foi um pouco culpa minha, e a segunda também. Eu queria voltar o mais rápido possível e acabei me enganando. No fim das contas, sou eu quem decide, e se acho que algo não vai me ajudar, deveria ser o primeiro a dizer não. Errei por querer estar em campo quanto antes para ajudar a equipe”, afirmou.
O brasileiro contou ainda que o período afastado foi difícil.
“Foram dois meses complicados. Sofri bastante por não poder ajudar”, desabafou.
Por fim, Raphinha também minimizou os elogios que recebeu por gestos no banco, interpretados como sinais de liderança. De acordo com ele, nada disso é intencional.
“O que faço é para ajudar o time, não para parecer líder ou capitão”, explicou.