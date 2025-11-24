Premier League: United sofre derrota histórica para o Everton em Old Trafford

Mesmo com um a mais desde o início, Red Devils ampliam jejum e veem o time visitante vencer em Manchester pela primeira vez com jogador expulso

O Manchester United voltou a frustrar sua torcida em Old Trafford. Mesmo com um jogador a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo — quando Gana Gueye foi expulso por dar um tapa no rosto de Kane, seu próprio companheiro —, os Red Devils não aproveitaram a superioridade numérica. Sem conseguir se impor, viram o Everton vencer por 1 a 0, graças a um belo gol de Dewsbury-Hall, nesta segunda-feira (24), no encerramento da 12ª rodada da Premier League 2025/26.

