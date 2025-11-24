Premier League: United sofre derrota histórica para o Everton em Old Trafford

Premier League: United sofre derrota histórica para o Everton em Old TraffordMesmo com um a mais desde o início, Red Devils ampliam jejum e veem o time visitante vencer em Manchester pela primeira vez com jogador expulso
O Manchester United voltou a frustrar sua torcida em Old Trafford. Mesmo com um jogador a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo — quando Gana Gueye foi expulso por dar um tapa no rosto de Kane, seu próprio companheiro —, os Red Devils não aproveitaram a superioridade numérica. Sem conseguir se impor, viram o Everton vencer por 1 a 0, graças a um belo gol de Dewsbury-Hall, nesta segunda-feira (24), no encerramento da 12ª rodada da Premier League 2025/26.
Além disso, esta é a primeira vez na história que um time visitante vence o Manchester United em Old Trafford com um jogador a menos.
Dessa maneira, o Manchester United chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória na Premier League e segue na 10ª posição, com 18 pontos. Por outro lado, o Everton conquistou a segunda vitória consecutiva na competição e subiu para 11º, com a mesma pontuação dos Red Devils.
