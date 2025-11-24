Perto da próxima Libertadores, Fluminense acumula doze pendurados na reta final do Brasileirão

Perto da próxima Libertadores, Fluminense acumula doze pendurados na reta final do BrasileirãoTricolor, que pode garantir a vaga em caso de triunfo sobre o São Paulo, tem extensa lista de atletas com dois cartões amarelos
Após o empate, sem gols, com o Palmeiras, no Allianz Parque, o Fluminense está bem próximo de garantir a vaga na próxima Libertadores. Assim, um triunfo no confronto direto com o São Paulo, marcado para quinta-feira (27), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pode selar a classificação. De acordo com o Departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor tem 98.2% de chance de ficar com a vaga.
No entanto, o técnico Zubeldía tem diversos pendurados para as últimas três rodadas da competição. Além do próprio comandante, onze jogadores somam dois cartões amarelos e podem desfalcar a equipe ainda nesta reta final.
Tratam-se do goleiro Fábio, dos zagueiros Juan Freytes, Ignácio e Thiago Santos, dos meio-campistas Facundo Bernal, Lima, Lucho Acosta e Paulo Henrique Ganso, e dos atacantes Canobbio, Everaldo e Santi Moreno.
O treinador, por sinal, vive seu melhor momento no comando do Fluminense. Afinal, conseguiu sair ileso com duas vitórias e dois empates contra os adversários do G4 e está bem próximo de recolocar o Tricolor na principal competição continental.
O Fluminense chegou a 55 pontos no Brasileirão e está na sétima colocação. Um simples triunfo contra o São Paulo pode garantir a vaga para a Libertadores do ano que vem. O time também pode assegurar a classificação com um empate, em caso de tropeço do Corinthians e do Atlético-MG.