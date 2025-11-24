Perto da próxima Libertadores, Fluminense acumula doze pendurados na reta final do Brasileirão

Tricolor, que pode garantir a vaga em caso de triunfo sobre o São Paulo, tem extensa lista de atletas com dois cartões amarelos / Crédito: Jogada 10

Após o empate, sem gols, com o Palmeiras, no Allianz Parque, o Fluminense está bem próximo de garantir a vaga na próxima Libertadores. Assim, um triunfo no confronto direto com o São Paulo, marcado para quinta-feira (27), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pode selar a classificação. De acordo com o Departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor tem 98.2% de chance de ficar com a vaga. No entanto, o técnico Zubeldía tem diversos pendurados para as últimas três rodadas da competição. Além do próprio comandante, onze jogadores somam dois cartões amarelos e podem desfalcar a equipe ainda nesta reta final.