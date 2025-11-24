Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Perto da próxima Libertadores, Fluminense acumula doze pendurados na reta final do Brasileirão

Tricolor, que pode garantir a vaga em caso de triunfo sobre o São Paulo, tem extensa lista de atletas com dois cartões amarelos
Após o empate, sem gols, com o Palmeiras, no Allianz Parque, o Fluminense está bem próximo de garantir a vaga na próxima Libertadores. Assim, um triunfo no confronto direto com o São Paulo, marcado para quinta-feira (27), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pode selar a classificação. De acordo com o Departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor tem 98.2% de chance de ficar com a vaga.

No entanto, o técnico Zubeldía tem diversos pendurados para as últimas três rodadas da competição. Além do próprio comandante, onze jogadores somam dois cartões amarelos e podem desfalcar a equipe ainda nesta reta final.

Tratam-se do goleiro Fábio, dos zagueiros Juan Freytes, Ignácio e Thiago Santos, dos meio-campistas Facundo Bernal, Lima, Lucho Acosta e Paulo Henrique Ganso, e dos atacantes Canobbio, Everaldo e Santi Moreno.

O treinador, por sinal, vive seu melhor momento no comando do Fluminense. Afinal, conseguiu sair ileso com duas vitórias e dois empates contra os adversários do G4 e está bem próximo de recolocar o Tricolor na principal competição continental.

O Fluminense chegou a 55 pontos no Brasileirão e está na sétima colocação. Um simples triunfo contra o São Paulo pode garantir a vaga para a Libertadores do ano que vem. O time também pode assegurar a classificação com um empate, em caso de tropeço do Corinthians e do Atlético-MG.

