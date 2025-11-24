Paolo Guerrero será co-presidente da seleção Peruana na Copa da Kings League

Jogador será um dos presidentes do Peru durante a competição que acontece no Brasil / Crédito: Jogada 10

A Seleção Peruana terá um nome de peso em sua liderança durante a Kings World Cup Nations, a Copa do Mundo da Kings League. Paolo Guerrero, maior artilheiro estrangeiro da história do Campeonato Brasileiro e um dos maiores ídolos do futebol sul-americano, foi anunciado como co-presidente da equipe nacional para o torneio. Ele dividirá o comando com o streamer peruano Zeein, que fez o anúncio oficial durante uma transmissão ao vivo. A escolha coloca o centroavante, hoje jogador do Alianza Lima, em uma função inédita. Além de participar ativamente das decisões administrativas e esportivas da seleção peruana, Guerrero poderá bater o tradicional “pênalti do presidente”. Uma das marcas registradas das competições da Kings League, em que os dirigentes têm a chance de influenciar diretamente no placar.