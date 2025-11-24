Paolo Guerrero será co-presidente da seleção Peruana na Copa da Kings League

Paolo Guerrero será co-presidente da seleção Peruana na Copa da Kings LeagueJogador será um dos presidentes do Peru durante a competição que acontece no Brasil
A Seleção Peruana terá um nome de peso em sua liderança durante a Kings World Cup Nations, a Copa do Mundo da Kings League. Paolo Guerrero, maior artilheiro estrangeiro da história do Campeonato Brasileiro e um dos maiores ídolos do futebol sul-americano, foi anunciado como co-presidente da equipe nacional para o torneio. Ele dividirá o comando com o streamer peruano Zeein, que fez o anúncio oficial durante uma transmissão ao vivo.
A escolha coloca o centroavante, hoje jogador do Alianza Lima, em uma função inédita. Além de participar ativamente das decisões administrativas e esportivas da seleção peruana, Guerrero poderá bater o tradicional “pênalti do presidente”. Uma das marcas registradas das competições da Kings League, em que os dirigentes têm a chance de influenciar diretamente no placar.
Mesmo ainda em atividade e frequentemente decisivo pelo clube peruano, Guerrero aceitou o convite para liderar sua seleção na competição global, que terá sede no Brasil. E o destino tratou de adicionar um ingrediente especial à participação peruana. Afinal, o país está no Grupo E, ao lado de Brasil e Espanha, duas das maiores favoritas ao título, além do Catar.
Assim, o retorno ao Brasil, país onde viveu alguns dos momentos mais marcantes da carreira com as camisas de Corinthians, Flamengo e Internacional, terá um novo significado. Guerrero não estará em campo como jogador de futebol tradicional. Mas tentará novamente balançar as redes em solo brasileiro, agora no formato dinâmico e midiático da Kings League.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.