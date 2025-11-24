Palmeiras viaja sem 11 jogadores para enfrentar o Grêmio; veja relacionados

Comissão técnica preserva um time inteiro, o que pode significar a equipe que enfrentará o Flamengo no próximo sábado, na final da Libertadores

O Palmeiras viajou para Porto Alegre nesta segunda-feira (24) para enfrentar o Grêmio, às 21h30 (de Brasília) desta terça, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira optou por deixar em São Paulo 11 jogadores do elenco, que terão um cronograma específico de treinos.

Dessa maneira, ficaram na capital paulista o goleiro Carlos Miguel, os laterais Piquerez e Khellven, os zagueiros Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs, os meio-campistas Andreas Pereira e Raphael Veiga, e os atacantes Flaco López, Allan e Vitor Roque.

É possível que estes 11 jogadores sejam os titulares do Palmeiras na decisão da Libertadores diante do Flamengo no próximo sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru.

Os atletas que enfrentarão o Grêmio sairão de Porto Alegre às 13h (de Brasília) de quarta-feira rumo à capital peruana. Lá, encontrarão a delegação que partirá de São Paulo.

Assim, a provável escalação para enfrentar o Flamengo na final da Libertadores tem: Carlos Miguel, Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Allan, Flaco López e Vitor Roque.