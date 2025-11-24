Palmeiras prepara mudanças para o duelo contra o Grêmio

Verdão vai a Porto Alegre nesta segunda para entrar em campo na terça. Em seguida, vai direto para Lima, para a decisão da Libertadores

Apesar do discurso habitual de foco absoluto no próximo jogo, desta vez o clima no centro de treinamento deixou claro que a preparação também mira o sábado (29/11). Isso porque o time de Abel Ferreira decidirá a Copa Libertadores diante do Flamengo, às 18h, em Lima, no Peru.

O Palmeiras abriu nesta segunda-feira aquela que promete ser a semana mais importante de sua temporada. O elenco realizou na Academia de Futebol o último treinamento antes de seguir para Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio às 21h30 desta terça-feira (25/11), em compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro.

Para o duelo na Arena do Grêmio, o técnico português já sabe que não poderá contar com Murilo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, Andreas Pereira volta a ficar à disposição após cumprir punição diante do Fluminense no fim de semana. A sequência decisiva, com dois deslocamentos longos e pouco intervalo entre as partidas, abre caminho para que Abel opte por uma formação alternativa.

Um provável Palmeiras tem: Carlos Miguel; Giay, Fuchs, Gómez e Jefté; Emi Martínez, Andreas, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Vitor Roque e Flaco López.

O treinador também avaliou um time ainda mais modificado, com Micael na defesa, Maurício reforçando o meio e Bruno Rodrigues liderando o ataque. Cenário que ampliaria o descanso dos titulares que estarão na final continental.

Palmeiras precisa também preparar estratégia para reta final

O contexto no Brasileirão contribui para essa estratégia. Após empatar sem gols com o Fluminense e ver o Flamengo superar o Bragantino, o Verdão ficou a quatro pontos do líder, restando apenas três rodadas para o término da competição. A situação reduz a margem de erro e força o clube a equilibrar suas prioridades na reta final.