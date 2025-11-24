Olympique de Marselha x Newcastle: onde assistir, escalações e arbitragem

Olympique de Marselha x Newcastle: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes duelam nesta terça (25), às 17h (de Brasília), no Orange Vélodrome, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League
Em situações distintas, Olympique de Marselha e Newcastle se enfrentam nesta terça-feira (25), às 17h (de Brasília), no Orange Vélodrome, em Marselha, na França, pela quinta rodada da fase de liga Champions. O time francês soma apenas uma vitória na competição mesmo sem acumular derrota e, além disso, está fora da zona dos playoffs para as oitavas. Do outro lado, os ingleses têm apenas um revés e já dentro da zona de classificação para as oitavas do torneio.
O Marselha, aliás, conta com um ataque forte e consistente, marcando gols em praticamente todas as partidas da temporada, enquanto os Magpies atravessam uma boa fase, apresentando desempenho sólido na Champions League.
Onde assistir
A partida entre Olympique de Marselha e Newcastle, pela Champions League, porntanto, terá transmissão da HBO Max.
Como chega o Olympique de Marselha
O Olympique de Marselha chega para o confronto após duas vitórias, por 5 a 1 contra o Nice, e 3 a 0 contra o Brest pelo Campeonato Francês. Entretanto, na Champions League, a equipe comandada por De Zerbi perdeu por 1 a 0 para a Atalanta. Além disso, a equipe francesa não vive grande momento e está na 25ª posição, com com apenas três pontos, com uma vitória e três empates.
Dentro de campo, Aguerd e Murillo serão ausências por conta de lesões. Entretanto, De Zerbi tem boas alternativas, como acionar o meio-campista Timothy Weah na ala direita do setor defensivo do time francês.
Como chega o Newcastle
Enquanto isso, os ingleses chegam aliviados após vencer o Manchester City por 2 a 1 dentro de casa, e respiram no Campeonato Inglês. Na Champions League, a situação do Newcastle é ainda melhor que no campeonato nacional. Os Magpies estão na sexta colocação, com nove pontos, três vitórias e apenas uma derrota, para o Barcelona, por 2 a 1.
A equipe inglesa não conta com o lesionado artilheiro Anthony Gordon, mas o trio ofensivo Murphy, Barnes e Woltemade está dando resultados. Dan Burn deve retomar sua titularidade na lateral esquerda, enquanto Schär e Botman disputam um espaço na defesa ao lado de Malick Thiaw.
OLYMPIQUE DE MARSELHA x NEWCASTLE
Fase de liga da Champions League – 5ª rodada
Data-Hora: 25/11/2025 (terça-feira), às 17h (de Brasília)
Local: Orange Vélodrome, em Marselha (FRA)
OLYMPIQUE DE MARSELHA: Rulli; Weah, Pavard, Balerdi, Emerson; Hojbjerg, Vermeeren, Gomes; Greenwood, Paixao e Aubameyang. Técnico: Roberto De Zerbi.
NEWCASTLE: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Murphy, Gordon, Woltemade. Técnico: Eddie Howe.
Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)
Auxiliares: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)
VAR: Marco Di Bello (ITA)