Olympique de Marselha x Newcastle: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes duelam nesta terça (25), às 17h (de Brasília), no Orange Vélodrome, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League / Crédito: Jogada 10

Em situações distintas, Olympique de Marselha e Newcastle se enfrentam nesta terça-feira (25), às 17h (de Brasília), no Orange Vélodrome, em Marselha, na França, pela quinta rodada da fase de liga Champions. O time francês soma apenas uma vitória na competição mesmo sem acumular derrota e, além disso, está fora da zona dos playoffs para as oitavas. Do outro lado, os ingleses têm apenas um revés e já dentro da zona de classificação para as oitavas do torneio. O Marselha, aliás, conta com um ataque forte e consistente, marcando gols em praticamente todas as partidas da temporada, enquanto os Magpies atravessam uma boa fase, apresentando desempenho sólido na Champions League.

Onde assistir A partida entre Olympique de Marselha e Newcastle, pela Champions League, porntanto, terá transmissão da HBO Max. Como chega o Olympique de Marselha O Olympique de Marselha chega para o confronto após duas vitórias, por 5 a 1 contra o Nice, e 3 a 0 contra o Brest pelo Campeonato Francês. Entretanto, na Champions League, a equipe comandada por De Zerbi perdeu por 1 a 0 para a Atalanta. Além disso, a equipe francesa não vive grande momento e está na 25ª posição, com com apenas três pontos, com uma vitória e três empates. Dentro de campo, Aguerd e Murillo serão ausências por conta de lesões. Entretanto, De Zerbi tem boas alternativas, como acionar o meio-campista Timothy Weah na ala direita do setor defensivo do time francês. Como chega o Newcastle Enquanto isso, os ingleses chegam aliviados após vencer o Manchester City por 2 a 1 dentro de casa, e respiram no Campeonato Inglês. Na Champions League, a situação do Newcastle é ainda melhor que no campeonato nacional. Os Magpies estão na sexta colocação, com nove pontos, três vitórias e apenas uma derrota, para o Barcelona, por 2 a 1.