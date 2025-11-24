Novorizontino aciona Santos na Justiça por dívida milionária de dois atletas

Clube do interior cobra cerca de R$ 8 milhões não pagos pelo Peixe em negociações do zagueiro Luisão e do atacante Lucas Barbosa / Crédito: Jogada 10

O Novorizontino entrou com uma ação judicial contra o Santos em razão de pendências financeiras que somam aproximadamente R$ 8 milhões, referentes às negociações dos jogadores Luisão e Lucas Barbosa. O clube paulista alega que o Peixe não cumpriu com os pagamentos previstos nos acordos fechados entre as partes. A cobrança foi confirmada por Michel Alves, diretor de futebol do Tigre, durante um balanço financeiro da temporada. O dirigente afirmou que o clube não recebeu sequer a primeira parcela pela venda do zagueiro Luisão.

“Nós vendemos o Luisão por 1,6 milhão de euros. E não recebemos nada, nem um centavo. É uma negociação na qual tivemos uma perda técnica do atleta e a perda financeira. O recurso do Luisão nos ajudaria a diminuir a despesa? Sim. Então, estamos discutindo isso na Justiça para buscar ressarcimento”, declarou Michel Alves. O Santos adquiriu 70% dos direitos econômicos do zagueiro por 1,6 milhão de euros no início de 2025, com pagamento previsto em parcelas ao longo de 2025 e 2026. As duas primeiras, referentes a março e setembro deste ano, não foram quitadas. Contratado como promessa defensiva, o jogador de 22 anos assinou até 2028, mas teve pouco espaço na Vila Belmiro. Foram apenas nove partidas, seis como titular, e seu aproveitamento caiu ainda mais após a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda. Novorizontino também cobra pendências do Santos sobre atacante Também negociado pelo Santos, desta vez com o Red Bull Bragantino, o atacante Lucas Barbosa rendeu ao Peixe uma venda de 2,5 milhões de euros. Contudo, 20% dos direitos ainda pertenciam ao Novorizontino, que deveria receber cerca de 500 mil euros, valor que também não chegou aos cofres do clube.

Revelado pelo Tigre, Lucas Barbosa reencontrou seu melhor futebol no Juventude durante empréstimo em 2024, chamando a atenção do Massa Bruta. Em 2025, pelo Bragantino, participou de 37 jogos e marcou seis gols. O Novorizontino agora busca, na Justiça, garantir os valores que considera devidos e minimizar os prejuízos sofridos tanto na área técnica quanto na financeira. O Santos, envolvido em uma série de desafios estruturais e esportivos, ainda não se manifestou publicamente sobre a ação. A tendência é que o caso se arraste pelos próximos meses, enquanto o Peixe tenta reorganizar suas finanças em meio às dificuldades da temporada.