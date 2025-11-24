Mirassol x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Sensação do Campeonato Brasileiro, time do interior paulista já está classificado para a Copa Libertadores de 2026

O Mirassol recebe o Ceará nesta segunda-feira, no Maião, às 19h (horário de Brasília), no complemento da rodada 35 desta edição do Campeonato Brasileiro. Os paulistas ocupam a quarta colocação do certame, com 60 pontos. Já o Vovô está em 14º lugar, com 42.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, narra o embate, ao vivo, a partir de 17h30. Diego Mazur vai comandar a transmissão com sua voz inconfundível. Thiago Hugolini comenta a peleja, enquanto David Silva reporta todos os detalhes do encontro.