Mirassol vence, com tranquilidade, e complica a vida do Ceará no Campeonato Brasileiro

Mirassol vence, com tranquilidade, e complica a vida do Ceará no Campeonato BrasileiroInvicto como mandante, Leão constrói mais um triunfo no Maião, agora por 3 a 0 sobre o Vozão, que vê Z4 se aproximar na reta final
Invicto como mandante, o Mirassol voltou a mostrar sua força no Maião. Isso porque o Leão Caipira construiu uma vitória por 3 a 0 sobre o Ceará, nesta segunda-feira (24), com tranquilidade, e complicou a vida do adversário no Brasileirão. Negueba, Reinaldo e Alesson marcaram os gols do time paulista, que já garantiu a vaga na próxima Libertadores e, agora, soma 63 pontos, na quarta colocação.
Já o Vozão segue estacionado com 42 pontos, cinco a mais que o Santos, primeiro time da zona de rebaixamento, restando três rodadas para o fim. No entanto, a diferença para o Z4 pode diminuir se o Peixe vencer o Internacional, no Beira-Rio, mais tarde. O Alvinegro terá pela frente nada menos que os três primeiros colocados nesta reta final: Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo.
Na próxima rodada, a equipe paulista mede forças com o Vitória, no sábado (29), às 16h (de Brasília), no Barradão. O Vozão, por sua vez, atuará em casa diante do Cruzeiro, no Castelão, no mesmo dia, entretanto às 21h (de Brasília).
Passeio do Leão
No primeiro lance de perigo do jogo, o Mirassol mostrou a sua força como mandante e abriu o placar. Lucas Ramon construiu pelo lado direito e encontrou Negueba, que finalizou em cima da defesa alvinegra. Assim, no rebote, o atacante teve liberdade para estufar a rede e levar a torcida à loucura.
A melhor chance dos visitantes saíram dos pés de Fernandinho, que recebeu um bom passe de Galeano. O atacante conseguiu levar a melhor que o defensor na jogada e finalizou em cima de Walter, que fez uma boa defesa.
Em meio à uma grande atuação do Leão, não poderia faltar o gol de um dos destaques: Reinaldo. O lateral-esquerdo cobrou falta em direção ao gol e a bola estufou a meta do goleiro Bruno Ferreira. No fim da primeira etapa, Lucas Mugni cobrou escanteio na cabeça de Marcos Victor, que mandou por cima da baliza de Walter.
Queda de luz e Mirassol liquida a fatura
Na volta do intervalo, o jogo teve que ser interrompido logo aos 7′ devido à falta de iluminação no estádio. Depois de oito minutos e meio, a bola voltou a rolar. Lucas Mugni cobrou falta em direção ao gol, mas Walter tirou de soco.
Nesse sentido, o Vozão tentava pelo menos diminuir a diferença para quem sabe sonhar com o empate, mas tomou um duro golpe. Alesson, que entrou no segundo tempo, recebeu de Gabriel e finalizou no ângulo para ampliar o placar. O Ceará, então, revidou quando Fabiano Souza chutou de fora da área e carimbou a junção da trave com o travessão.
Por fim, Dieguinho arriscou um chute forte para o gol e assustou a meta de Walter. Do outro lado, Chico Kim recebeu pelo lado direito do campo e fez o passe para Cristian. O atacante girou para finalizar, mas facilitou a defesa de Bruno Ferreira.
MIRASSOL 3 x 0 CEARÁ
35ª Rodada da Série A do Brasileiro
Data e horário: 24/11/2025, às 19h (de Brasilia)
Local: Estádio José Maria de Campos Maia “Maião”, Mirassol (SP)
Gols: Negueba 2’/1ºT (1-0); Reinaldo 22’/1ºT (2-0); Alesson 30’/2ºT (3-0)
MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo (Roni 18’/2ºT), Danielzinho e Gabriel (Chico Kim 35’/2ºT); Negueba (Alesson 21’/2ºT), Carlos Eduardo (Yago Felipe 47’/2ºT) e Chico da Costa (Cristian 21’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Vitor e Willian Machado; Rafael Ramos (Aylon – intervalo), Diego (Matheus Araújo 47’/2ºT), Vinícius Zanocelo, Lucas Mugni (Lourenço 35’/2ºT) e Matheus Bahia; Pedro Henrique (Fernandinho 16’/1ºT) e Galeano (Paulo Baya 35’/2ºT) Técnico: Léo Condé
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Cartões Amarelos: Jemmes e Walter (MIR); Willian Machado e Fabiano Souza (CEA)
Cartões Vermelhos: –