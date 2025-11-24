Mídia portuguesa revela local e outros detalhes do casamento de Cristiano Ronaldo

Capitão da seleção portuguesa fez o pedido à Georgina Rodríguez em agosto, após quase uma década de relacionamento

O pedido de casamento, oficializado através das redes sociais, ocorreu nove anos após o início do relacionamento do casal. Agora, o planejamento se baseia em celebrar a união na Sé Catedral do Funchal no verão de 2026, logo após a Copa do Mundo. O Jornal da Madeira, de Portugal, também confirmou a recepção e a festa no hotel de luxo.

A imprensa europeia começou a divulgar pormenores sobre o casamento entre Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, noivos desde agosto . Segundo notícias mais recentes, a cerimônia será celebrada na Sé do Funchal e a recepção seguirá em um hotel de luxo da região, a fim de preservar o caráter reservado do evento.

Em entrevista recente a Piers Morgan, o capital da seleção portuguesa explicou as circunstâncias do pedido e descreveu o instante íntimo em que pediu a mão da companheira.

“Um dos meus amigos estava a filmar, por volta de 01h da manhã. As minhas filhas estavam a dormir, e meu amigo deu-me o anel. Dei para ela e as minhas filhas chegaram… Não planejei, mas foi um momento bonito. Fiz um discurso simples. Não sou muito romântico; só à minha maneira”, contou.

Preferência por cerimônias pequenas

O astro afirmou, na mesma entrevista, que o casal ainda não tinha selecionado a data exata do casamento, mas que o plano inicial se baseava no pós-Copa — o que corrobora com a apuração. Ele também revelou que Georgina prefere celebrações menores e privadas, em contraste com grandes eventos públicos.

Os pombinhos se conheceram em 2016, quando Georgina trabalhava numa loja da Gucci em Madrid. Eles assumiram o relacionamento no ano seguinte, em 2017, e desde então, se tornaram um dos casais mais populares do mundo.