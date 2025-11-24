Memphis Depay sofre sexta lesão no ano e volta a desfalcar o Corinthians

Memphis Depay sofre sexta lesão no ano e volta a desfalcar o CorinthiansAtacante soma 73 dias fora por problemas físicos e Timão corre para recupera-lo antes da semifinal da Copa do Brasil
O atacante Memphis Depay voltou a desfalcar o Corinthians, desta vez na derrota para o Cruzeiro neste domingo (23/11), por conta de uma lesão. O jogador sofreu entorse no joelho sofrida durante o clássico contra o São Paulo. Esta foi a sexta lesão do jogador em 2025, elevando para 73 dias o período total em que o holandês ficou afastado nesta temporada.
Depay iniciou o Majestoso no banco por conta do desgaste acumulado nas viagens pelas Eliminatórias com a seleção da Holanda. Mesmo assim, entrou no segundo tempo e marcou um golaço na vitória corintiana por 3 a 1. Porém, segundo o clube, o problema no joelho já havia ocorrido durante a partida.
Exames realizados nos dias seguintes apontaram edema ósseo, mas o Corinthians preferiu não estipular prazo de retorno. A equipe tem mais quatro compromissos pelo Brasileirão e inicia a semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro no dia 10 de dezembro.
As duas lesões musculares mais recentes, ambas na coxa direita, foram as mais longas: 21 dias de recuperação em agosto e mais 25 dias entre setembro e outubro. Antes disso, o atacante já havia sofrido uma entorse no tornozelo (14 dias ausente), além de um trauma no pé direito (7 dias) e outro trauma no tornozelo (6 dias), ambos registrados em abril.
A nova contusão surge justamente quando Memphis começava a reagir às críticas pela falta de gols. O tento marcado no clássico foi o décimo dele na temporada, número que o coloca entre os estrangeiros mais goleadores da história do Corinthians.