Memphis Depay sofre sexta lesão no ano e volta a desfalcar o Corinthians

Atacante soma 73 dias fora por problemas físicos e Timão corre para recupera-lo antes da semifinal da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O atacante Memphis Depay voltou a desfalcar o Corinthians, desta vez na derrota para o Cruzeiro neste domingo (23/11), por conta de uma lesão. O jogador sofreu entorse no joelho sofrida durante o clássico contra o São Paulo. Esta foi a sexta lesão do jogador em 2025, elevando para 73 dias o período total em que o holandês ficou afastado nesta temporada. Depay iniciou o Majestoso no banco por conta do desgaste acumulado nas viagens pelas Eliminatórias com a seleção da Holanda. Mesmo assim, entrou no segundo tempo e marcou um golaço na vitória corintiana por 3 a 1. Porém, segundo o clube, o problema no joelho já havia ocorrido durante a partida.