Manchester United oferece R$ 310 milhões por João Gomes; Flamengo monitora

Clube inglês negocia contratação do volante brasileiro por 50 milhões de euros; Wolverhampton admite venda para evitar desvalorização / Crédito: Jogada 10

O Manchester United decidiu intensificar a busca por reforços e elegeu João Gomes como alvo prioritário. O clube de Old Trafford, afinal, abriu negociações diretas com o Wolverhampton para contratar o volante brasileiro ainda nesta janela europeia. Segundo apuração da imprensa internacional, a operação gira em torno de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 310 milhões). Existe, inclusive, um otimismo entre as partes para um desfecho rápido antes da virada do ano. Quem acompanha o negócio com atenção redobrada é o Flamengo. O Rubro-Negro, clube formador do atleta, manteve 10% dos direitos econômicos sobre o lucro de uma futura venda. Além disso, o mecanismo de solidariedade da FIFA garante mais 4% ao clube carioca, já que João Gomes chegou à base ainda criança e saiu apenas na temporada em que completou 21 anos. Portanto, somando as duas fatias, o Flamengo abocanharia 14% do valor total da transação.