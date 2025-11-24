Manchester United oferece R$ 310 milhões por João Gomes; Flamengo monitora

Manchester United oferece R$ 310 milhões por João Gomes; Flamengo monitoraClube inglês negocia contratação do volante brasileiro por 50 milhões de euros; Wolverhampton admite venda para evitar desvalorização
O Manchester United decidiu intensificar a busca por reforços e elegeu João Gomes como alvo prioritário. O clube de Old Trafford, afinal, abriu negociações diretas com o Wolverhampton para contratar o volante brasileiro ainda nesta janela europeia. Segundo apuração da imprensa internacional, a operação gira em torno de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 310 milhões). Existe, inclusive, um otimismo entre as partes para um desfecho rápido antes da virada do ano.
Quem acompanha o negócio com atenção redobrada é o Flamengo. O Rubro-Negro, clube formador do atleta, manteve 10% dos direitos econômicos sobre o lucro de uma futura venda. Além disso, o mecanismo de solidariedade da FIFA garante mais 4% ao clube carioca, já que João Gomes chegou à base ainda criança e saiu apenas na temporada em que completou 21 anos. Portanto, somando as duas fatias, o Flamengo abocanharia 14% do valor total da transação.
Caso a venda se concretize pelos 50 milhões de euros (R$ 310 milhões) estipulados, a conta é extremamente positiva para os cofres da Gávea. O Flamengo receberia 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) pelos seus direitos econômicos e mais 2 milhões de euros (R$ 12,4 milhões) pelo mecanismo de solidariedade. No total, o clube carioca embolsaria 7 milhões de euros. Na cotação atual, esse montante representa cerca de R$ 43,4 milhões, um valor expressivo que entraria como receita extraordinária.
João Gomes, de 24 anos, vive um paradoxo na Inglaterra. Individualmente, ele se destaca e até usou a braçadeira de capitão dos Wolves. Coletivamente, porém, o time faz campanha desastrosa na Premier League, com apenas dois pontos em 12 rodadas. O Wolverhampton, desse modo, admite a venda para evitar a desvalorização do ativo em um provável rebaixamento. O jogador, que sonha com a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Brasileira, vê no Manchester United a chance de vitrine que precisa para se firmar nas convocações.
