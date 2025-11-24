Manchester City x Leverkusen: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela quinta rodada da fase de liga da Champions 2025/26 / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar na Champions 2025/26. Manchester City e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta terça-feira (25), às 17h (de Brasília), em partida válida pela quinta rodada da fase de liga da maior competição de clubes do futebol europeu. O duelo acontece no Etihad Stadium, em Londres, e coloca frente a frente duas equipes que brigam por uma vaga na próxima fase. Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming). Como chega o Manchester City O City está embalado na temporada e promete brigar por mais um título da Champions. O time está invicto na competição, com três vitórias e um empate, além de ter goleado o Borussia Dortmund por 4 a 1 na rodada passada. Dessa maneira, o clube de Manchester está na 4ª posição, com 10 pontos, somente dois atrás do líder Bayern de Munique. Além disso, o City conseguiu se recuperar na Premier League e também está na briga pela liderança do Campeonato Inglês. Porém, a equipe vem de uma derrota para o Newcastle e perdeu a vice-liderança para o Chelsea. Assim, o time está na terceira posição, com 22 pontos, sete atrás do líder Arsenal.