Lyanco desabafa após discussão com torcedor do Atlético: “Não tem nenhum santinho”

Zagueiro do Atlético, Lyanco afirmou ter reagido após ofensas durante final da Sul-Americana e também defendeu o atacante Biel / Crédito: Jogada 10

A final da Copa Sul-Americana segue repercutindo no Atlético Mineiro. Nesta segunda-feira (24), o zagueiro Lyanco se pronunciou e desabafou nas redes sociais sobre a discussão que teve com torcedores durante a disputa de pênaltis com o Lanús, no último sábado (22), em Assunção. Em resumo, Lyanco afirmou que reagiu após ofensas proferidas por um torcedor do Atlético. Além disso, o zagueiro também afirmou que sentiu o “calor do momento” e insinuou que estava defendendo o clube.

“Falaram um monte de merda, que ninguém sabe de nada. Nunca deixei faltar nada de respeito. Faço isso e provo isso. Vocês sabem o quanto já briguei por vocês, o quanto fui contra pessoas do nosso clube. Hoje estou ouvindo falar que não respeito o torcedor e o clube”, disse Lyanco. “Nunca deixei de respeitar o torcedor e o clube. Levo isso para a minha casa. Vocês não sabem a forma que vivo o clube. Agora ficar bravo que xinguei como foi falado para a gente. Aí a gente fala, reage, a gente é um merda, não vale, tem que meter o fora do clube. Tem que valorizar o clube. Nunca deixei de mostrar, de agir, como alguém que ama o clube”, desabafou o zagueiro. Lyanco explica discussão na arquibancada A discussão entre Lyanco e torcedores do Atlético aconteceu durante a disputa de pênaltis contra o Lanús, no último sábado. O zagueiro estava em um setor na arquibancada do Estádio Defensores del Chaco. Afinal, de acordo com o próprio, a Conmebol escolheu aquele lugar para os jogadores não relacionados do clube mineiro. “A gente tava ali a pedido da Conmebol. Foram eles que decidiram onde os jogadores não relacionados iriam ficar. Por isso, a gente ficou na arquibancada, próximo de família e torcedores. Em momento nenhum, xinguei mãe de ninguém. Não tem nenhum santinho aqui. Vou lá no meu insta dizer que estão xingando a minha mãe? Foi uma reação minha, não foi uma ação. Eu reagi a aquilo que foi falado. Não teria feito nada se ninguém tivesse feito alguma coisa”, disse Lyanco.

Além de Lyanco, Cuello, Mosquito, João Marcelo e Isaac também estavam no local. Todos reagiaram aos xingamentos após Lautaro Costa, do Lanús, perder o pênalti que, naquele momento, poderia ter confirmado o título dos argentinos. “Vocês tem que saber que, assim como vocês, que ficam nervosos, xingam, ficam bravos, a gente também, cara. A gente é cobrado, se cobra individualmente, como grupo. A gente estava como torcedor, na arquibancada, entendendo o calor do momento. O xingamento foi durante os pênaltis, não foi depois do jogo. O jogador do Lanús, ele tava xingando. A gente tava vivo ainda (na disputa de pênaltis). Acabou o jogo, faz o que você quiser. A gente vai para o vestiário, vamos querer fugir dessa parada”, afirmou Lyanco. Zagueiro defende Biel Além disso, Lyanco também saiu em defesa de Biel. Afinal, o atacante foi muito criticado após perder uma chance clara durante a prorrogação da partida e, depois, desperdiçar a sua cobrança de pênalti.