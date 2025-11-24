Lyanco desabafa após discussão com torcedor do Atlético: “Não tem nenhum santinho”Zagueiro do Atlético, Lyanco afirmou ter reagido após ofensas durante final da Sul-Americana e também defendeu o atacante Biel
A final da Copa Sul-Americana segue repercutindo no Atlético Mineiro. Nesta segunda-feira (24), o zagueiro Lyanco se pronunciou e desabafou nas redes sociais sobre a discussão que teve com torcedores durante a disputa de pênaltis com o Lanús, no último sábado (22), em Assunção.
Em resumo, Lyanco afirmou que reagiu após ofensas proferidas por um torcedor do Atlético. Além disso, o zagueiro também afirmou que sentiu o “calor do momento” e insinuou que estava defendendo o clube.
“Falaram um monte de merda, que ninguém sabe de nada. Nunca deixei faltar nada de respeito. Faço isso e provo isso. Vocês sabem o quanto já briguei por vocês, o quanto fui contra pessoas do nosso clube. Hoje estou ouvindo falar que não respeito o torcedor e o clube”, disse Lyanco.
“Nunca deixei de respeitar o torcedor e o clube. Levo isso para a minha casa. Vocês não sabem a forma que vivo o clube. Agora ficar bravo que xinguei como foi falado para a gente. Aí a gente fala, reage, a gente é um merda, não vale, tem que meter o fora do clube. Tem que valorizar o clube. Nunca deixei de mostrar, de agir, como alguém que ama o clube”, desabafou o zagueiro.
Lyanco explica discussão na arquibancada
A discussão entre Lyanco e torcedores do Atlético aconteceu durante a disputa de pênaltis contra o Lanús, no último sábado. O zagueiro estava em um setor na arquibancada do Estádio Defensores del Chaco. Afinal, de acordo com o próprio, a Conmebol escolheu aquele lugar para os jogadores não relacionados do clube mineiro.
“A gente tava ali a pedido da Conmebol. Foram eles que decidiram onde os jogadores não relacionados iriam ficar. Por isso, a gente ficou na arquibancada, próximo de família e torcedores. Em momento nenhum, xinguei mãe de ninguém. Não tem nenhum santinho aqui. Vou lá no meu insta dizer que estão xingando a minha mãe? Foi uma reação minha, não foi uma ação. Eu reagi a aquilo que foi falado. Não teria feito nada se ninguém tivesse feito alguma coisa”, disse Lyanco.
Além de Lyanco, Cuello, Mosquito, João Marcelo e Isaac também estavam no local. Todos reagiaram aos xingamentos após Lautaro Costa, do Lanús, perder o pênalti que, naquele momento, poderia ter confirmado o título dos argentinos.
“Vocês tem que saber que, assim como vocês, que ficam nervosos, xingam, ficam bravos, a gente também, cara. A gente é cobrado, se cobra individualmente, como grupo. A gente estava como torcedor, na arquibancada, entendendo o calor do momento. O xingamento foi durante os pênaltis, não foi depois do jogo. O jogador do Lanús, ele tava xingando. A gente tava vivo ainda (na disputa de pênaltis). Acabou o jogo, faz o que você quiser. A gente vai para o vestiário, vamos querer fugir dessa parada”, afirmou Lyanco.
Zagueiro defende Biel
Além disso, Lyanco também saiu em defesa de Biel. Afinal, o atacante foi muito criticado após perder uma chance clara durante a prorrogação da partida e, depois, desperdiçar a sua cobrança de pênalti.
“Agora, no meio do jogo, você tá torcendo ou o que? No meio do jogo, torce irmão, ficar falando besteira? Fica quieto. Aí, depois, quer reclamar e fica fazendo isso como uma reação nossa ao grupo de um cara que não queria perder pênalti, perder gol. Você acha que ele não queria ser herói do clube?”, finalizou Lyanco.