Léo Pereira, sobre ausência na Seleção: “Fico incomodado”

“Não é que é doloroso. Não é a palavra. Mas eu fico incomodado. Não tem como. É algo que busco diariamente. Não estou me preparando desde o início do ano para chegar na Seleção em 2026, não é isso. Mas me preparo a cada semana para jogar e performar. Quando vejo que estou preparado, pronto e fazendo as coisas acontecerem, fluírem e estou no melhor momento da carreira… falei em uma entrevista esses dias: o que posso fazer a mais? O que falta?”, desabafou ao “ge” antes de completar:

Zagueiro do Flamengo , Léo Pereira admitiu que está com sentimento de incômodo com a ausência na Seleção Brasileira. O defensor, que faz uma de suas melhores temporadas, quer uma oportunidade dentro do time formado pelo técnico Carlo Ancelotti. Além disso, ele também garantiu que está “preparado para qualquer cenário”

“É preciso entender que a concorrência é muito alta, jogadores de Europa, companheiros aqui do Brasil, tem que estar muito bem alinhado comigo, com o que eu quero para a minha carreira, o que quero e posso entregar. Não depende de mim. Tem outros jogadores, escolhas técnicas. No que depender de mim, contem com o que for preciso. O que tenho feito durante o ano é muito gratificante ouvir as palavras do Filipe, companheiros de equipe, torcida, imprensa também. Estou preparado para qualquer cenário, é um objetivo pessoal, de qualquer brasileiro, chegar na Seleção. Tenho que entender também que tenho concorrência, mas preciso me preparar diariamente para poder, quem sabe, receber uma oportunidade”, concluiu.

Léo Pereira em 2025

Dos 66 jogos pelo elenco principal em 2025, Léo Pereira entrou na relação em 63, atuou em 57, iniciou como titular em 56. Além disso, ele permaneceu em campo durante os 90 minutos em 51 partidas. O zagueiro, aliás, está entre os quatro atletas mais utilizados por Filipe Luís, e vive a temporada mais artilheira da carreira, com cinco gols.

Pelo Flamengo, Léo Pereira foi campeão do Carioca (2020, 2021, 2024 e 2025), do Brasileirão (2020), Recopa Sul-Americana (2020), Supercopa (2021 e 2025), Copa do Brasil (2022 e 2024) e Libertadores (2022).