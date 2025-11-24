Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kaior Jorge garante foco no Cruzeiro, mas admite escutar propostas

Artilheiro do Campeonato Brasileiro e valorizado no mercado, Kaio Jorge falou sobre momento no Cruzeiro e deixou futuro em aberto
Em alta no futebol brasileiro e no radar de clubes europeus, o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, não descarta escutar possíveis propostas que venha a receber. No entanto, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 21 gols, também abriu a possibilidade de uma renovação de contrato com a própria Raposa.

Em resumo, Kaio Jorge tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2029. No entanto, como está valorizado no mercado, o seu futuro já virou assunto no clube. Assim, o atacante falou sobre o seu momento na Raposa e as chances de deixar ou ficar no clube mineiro.

“Meu coração está muito feliz aqui. Se aparecer uma proposta e eu recusar, eu estaria mentindo. Mas hoje eu estou muito feliz no Cruzeiro. Espero ficar por muito tempo. E todo mundo sabe como é o futebol, é dinâmico, feito de oportunidades. Estou muito feliz, espero continuar fazendo gols”, disse Kaio Joge.

“Se o Pedrinho quiser renovar, a gente senta e conversa. Estou muito feliz e, como eu falei, é motivo de muito orgulho de estar fazendo gol com essa camisa”, completou o atacante.

Kaio Jorge garante foco no Cruzeiro

Apesar de já falar sobre a possibilidade escutar propostas de outro clubes, Kaio Jorge garantiu estar focada no Cruzeiro. E o atacante revelou o desejo de disputar a Copa Libertadores com a camisa celeste.

“Eu nem estou pensando nisso, para ser bem sincero. Espero estar jogando a Libertadores aqui, mas claro que é a diretoria que resolve isso. E eu deixo nas mãos dele, que o próximo passo eles consigam resolver”, disse Kaio Jorge.

Contratado no meio de 2024, Kaio Jorge tem 66 jogos pelo clube, com 33 gols e 10 assistências. Na atual temporada, além de ser artilheiro da Campeonato Brasileiro, o atacante também é o principal goleador da Copa do Brasil, com 5 gols.

 

Cruzeiro

