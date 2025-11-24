Kaior Jorge garante foco no Cruzeiro, mas admite escutar propostas

Artilheiro do Campeonato Brasileiro e valorizado no mercado, Kaio Jorge falou sobre momento no Cruzeiro e deixou futuro em aberto

Em resumo, Kaio Jorge tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2029. No entanto, como está valorizado no mercado, o seu futuro já virou assunto no clube. Assim, o atacante falou sobre o seu momento na Raposa e as chances de deixar ou ficar no clube mineiro.

Em alta no futebol brasileiro e no radar de clubes europeus, o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, não descarta escutar possíveis propostas que venha a receber. No entanto, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 21 gols, também abriu a possibilidade de uma renovação de contrato com a própria Raposa.

“Meu coração está muito feliz aqui. Se aparecer uma proposta e eu recusar, eu estaria mentindo. Mas hoje eu estou muito feliz no Cruzeiro. Espero ficar por muito tempo. E todo mundo sabe como é o futebol, é dinâmico, feito de oportunidades. Estou muito feliz, espero continuar fazendo gols”, disse Kaio Joge.

“Se o Pedrinho quiser renovar, a gente senta e conversa. Estou muito feliz e, como eu falei, é motivo de muito orgulho de estar fazendo gol com essa camisa”, completou o atacante.

Kaio Jorge garante foco no Cruzeiro

Apesar de já falar sobre a possibilidade escutar propostas de outro clubes, Kaio Jorge garantiu estar focada no Cruzeiro. E o atacante revelou o desejo de disputar a Copa Libertadores com a camisa celeste.

“Eu nem estou pensando nisso, para ser bem sincero. Espero estar jogando a Libertadores aqui, mas claro que é a diretoria que resolve isso. E eu deixo nas mãos dele, que o próximo passo eles consigam resolver”, disse Kaio Jorge.