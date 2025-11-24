Jorge Jesus cita Flamengo ao quebrar recorde no Al-Nassr

Jorge Jesus cita Flamengo ao quebrar recorde no Al-NassrTreinador lidera o Campeonato Saudita com 100% de aproveitamento e relembra título da Libertadores pelo Rubro-Negro
Jorge Jesus quebrou o recorde de vitórias consecutivas pelo Al-Nassr no Campeonato Saudita. No último domingo (23), o treinador emplacou um aproveitamento de 100% nos nove primeiros jogos e relembrou outro 23 de novembro que jamais esquecerá: o de 2019. Na data, o português conquistou a Libertadores pelo Flamengo e sagrou-se bicampeão.
“Tenho grandes memórias do 23 de novembro. Traz-me memórias especiais, porque marca o dia em que venci o título da Libertadores com o Flamengo. Coincidiu com esta vitória do Al-Nassr. É uma alegria que vale por dois”, disse o treinador.
Em 2019, o Flamengo perdia a decisão para o River Plate por 1 a 0 até os 43 minutos da etapa final. Porém, Gabigol empatou o duelo em passe de Arrascaeta. Quando todos já aguardavam pela prorrogação, o atacante se aproveitou de um descuido da zaga adversária, invadiu a área e decretou a virada de 2 a 1 nos acréscimos.
O Flamengo, aliás, tem outra oportunidade de conquistar a Libertadores. No sábado (29), o Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras, às 18h (de Brasília), no mesmo estádio de 2019. Certamente, Jorge Jesus estará na torcida por mais uma conquista do time carioca.
