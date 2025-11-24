Jorge Jesus cita Flamengo ao quebrar recorde no Al-Nassr

Treinador lidera o Campeonato Saudita com 100% de aproveitamento e relembra título da Libertadores pelo Rubro-Negro / Crédito: Jogada 10

Jorge Jesus quebrou o recorde de vitórias consecutivas pelo Al-Nassr no Campeonato Saudita. No último domingo (23), o treinador emplacou um aproveitamento de 100% nos nove primeiros jogos e relembrou outro 23 de novembro que jamais esquecerá: o de 2019. Na data, o português conquistou a Libertadores pelo Flamengo e sagrou-se bicampeão. “Tenho grandes memórias do 23 de novembro. Traz-me memórias especiais, porque marca o dia em que venci o título da Libertadores com o Flamengo. Coincidiu com esta vitória do Al-Nassr. É uma alegria que vale por dois”, disse o treinador.