Jogador do Flamengo e esposa iniciam projeto do quarto do primeiro filho

Arrascaeta, ídolo do Rubro-Negro, e Camila Bastiani começam a montagem do cômodo para a chegada da criança na mansão em que vivem no Rio / Crédito: Jogada 10

Arrascaeta, meio-campista do Flamengo, e a esposa Camila Bastiani passam por um momento marcante em suas vidas pessoais. Afinal, aguardam a chegada do primeiro filho do casal, Milano. Com isso, exigiu-se que eles realizassem uma reforma na mansão em que vivem no Rio de Janeiro. Com isso, eles iniciaram o processo de montagem do quarto do bebê. Os dois comunicaram a gravidez de Camila em julho e mais recentemente anunciaram que se trata de um menino, além da escolha do nome. O uruguaio que defende o Flamengo e sua esposa optaram pelo cinza claro e branco para serem as cores do cômodo em que a criança ficará na maior parte do tempo. As paredes conterão revestimentos no modelo boiserie, que se baseia na adição de molduras.