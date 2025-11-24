Jogador do Flamengo e esposa iniciam projeto do quarto do primeiro filho

Jogador do Flamengo e esposa iniciam projeto do quarto do primeiro filhoArrascaeta, ídolo do Rubro-Negro, e Camila Bastiani começam a montagem do cômodo para a chegada da criança na mansão em que vivem no Rio
Arrascaeta, meio-campista do Flamengo, e a esposa Camila Bastiani passam por um momento marcante em suas vidas pessoais. Afinal, aguardam a chegada do primeiro filho do casal, Milano. Com isso, exigiu-se que eles realizassem uma reforma na mansão em que vivem no Rio de Janeiro. Com isso, eles iniciaram o processo de montagem do quarto do bebê.
Os dois comunicaram a gravidez de Camila em julho e mais recentemente anunciaram que se trata de um menino, além da escolha do nome. O uruguaio que defende o Flamengo e sua esposa optaram pelo cinza claro e branco para serem as cores do cômodo em que a criança ficará na maior parte do tempo. As paredes conterão revestimentos no modelo boiserie, que se baseia na adição de molduras.
Com isso, concebe-se um cenário de sofisticação e elegância. Eles publicaram os primeiros registros do quarto de seu filho, na última quarta-feira (19). Além disso, na publicação, mostram outros momentos em que escolheram tecidos e itens que vão fazer parte do quarto de Milano.
A escolha da temática e o estilo são feitos em conjunto e consultoria da arquiteta Camila Fleck. A profissional ganhou popularidade e renome principalmente depois de fazer trabalhos com famosos. Especialmente o também meio-campista Lucas Paquetá e sua companheira Duda Fournier. Além do apresentador Marcio Garcia e a sua companheira, a influenciadora Gabi Brandt.
Arrascaeta se mostra essencial para o melhor desempenho do Flamengo
2025 representa o melhor ano do Flamengo em aproveitamento desde 2019, temporada mágica para o Rubro-Negro. Não à toa, com 70% dos pontos ganhos após 70 partidas, o time está, bem como seis anos atrás, vivo pelo título do Brasileirão e da Libertadores. Mas há um porém nesta história.
Afinal, quando o Rubro-Negro atua sem Giorgian de Arrascaeta – a exemplo da derrota da última quarta-feira (19/11) para o Fluminense, no Maracanã -, o aproveitamento despenca. Se com o craque em campo o time angaria 74,8% dos pontos, sem ele tal número vai para assustadores 48,7%.
Aproveitamento com/sem de Arrascaeta
- Flamengo no ano: 70 jogos; 44 vitórias; 15 empates; 11 derrotas; 70% de aproveitamento
- Com De Arrascaeta: 57 jogos; 39 vitórias; 11 empates; 7 derrotas; 74,8% de aproveitamento
- Sem De Arrascaeta: 13 jogos; 5 vitórias; 4 empates; 4 derrotas; 48,7% de aproveitamento
