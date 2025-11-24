Jeffinho pode trocar o Botafogo pelo Athletico-PR

Jeffinho pode trocar o Botafogo pelo Athletico-PRAtacante de 25 anos pode estar de saída do Mais Tradicional. Saiba mais detalhes sobre o interesse dos paranaenses
Jeffinho pode estar em seus últimos dias no Botafogo. Segundo a emissora “ESPN”, o Athletico-PR, recém-promovido à Série A do Campeonato Brasileiro, abriu conversas com o Mais Tradicional para consultar sobre a situação do atacante. O Furacão perguntou também a respeito das condições de um eventual negócio com a fera alvinegra.
Em 2025, Jeffinho está longe de ser unanimidade e atravessa uma fase muito irregular. Na virada sobre o Sport por 3 a 2, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele teve uma atuação desastrosa. Um dia depois, chegou a pedir desculpas à torcida. Assim, o jogador não tem a permanência garantida no Botafogo, embora tenha contrato assinado até 2028.
O desempenho de Jeffinho é antagônico ao de 2022. Quando surgiu no Botafogo, ele despontou como um dos melhores jogadores daquele ano que marcava os primórdios da era SAF.
Em 2023, foi vendido ao Lyon. Mas retornou em 2024, quando o Mais Tradicional o comprou em definitivo por 5,3 milhões de euros (aproximadamente R$ 33,9 milhões), quase a metade do valor da venda.
Ao fim da temporada, o Botafogo espera enxugar a folha salarial, por isso, o clube aguarda propostas e pode liberar alguns jogadores. Xodó em 2022 e criticado em 2025, Jeffinho está nesta lista.
