Jeffinho pode trocar o Botafogo pelo Athletico-PR

Atacante de 25 anos pode estar de saída do Mais Tradicional. Saiba mais detalhes sobre o interesse dos paranaenses / Crédito: Jogada 10

Jeffinho pode estar em seus últimos dias no Botafogo. Segundo a emissora “ESPN”, o Athletico-PR, recém-promovido à Série A do Campeonato Brasileiro, abriu conversas com o Mais Tradicional para consultar sobre a situação do atacante. O Furacão perguntou também a respeito das condições de um eventual negócio com a fera alvinegra. Em 2025, Jeffinho está longe de ser unanimidade e atravessa uma fase muito irregular. Na virada sobre o Sport por 3 a 2, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele teve uma atuação desastrosa. Um dia depois, chegou a pedir desculpas à torcida. Assim, o jogador não tem a permanência garantida no Botafogo, embora tenha contrato assinado até 2028.