Internacional x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Internacional x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20hEm confronto direto na luta contra o rebaixamento, Colorado e Peixe medem forças no Sul
Nesta segunda-feira (24), em confronto direto na luta contra o rebaixamento, Internacional e Santos se enfrentam, às 21h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão. Afinal, ambos ainda estão próximos do Z4 e ainda correm risco. Contudo, o Colorado conseguiu respirar mais aliviado após a vitória sobre o Ceará, no Castelão, na ultima rodada. O Peixe, no entanto, vê a zona bem de perto.
A Voz do Esporte acompanha tudo, ao vivo, a partir de 19h30. Cesar Tavares veste a camisa 10 da narração e conta com uma dupla de craques na transmissão: o repórter Pedro Rigoni e o comentarista Kelwin Lucas.