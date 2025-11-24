Internacional pode sofrer até cinco mudanças para “decisão” contra o Peixe

Alterações certas de ocorrer no Colorado são no gol e no meio-campo. Além de possíveis trocas na lateral, setor criativo e ataque / Crédito: Jogada 10

O Internacional passará por sua terceira prova de resistência nas últimas quatro rodadas, pois envolve a briga contra o rebaixamento. Isso porque terá pela frente mais um ambiente de “final” devido a outro confronto direto contra a queda, dessa vez contra o Santos. Para esta partida decisiva, o técnico Ramón Díaz precisará fazer pelo menos duas modificações no Colorado, uma delas no gol e outra no meio-campo. A equipe ainda pode sofrer mais três trocas: na lateral direita, outra no setor criativo e no ataque. Uma outra possível mudança será o uso de três volantes no meio-campo no confronto direto contra o Peixe, com Thiago Maia, Alan Rodríguez e Bruno Gomes. Com isso, haveria uma alteração na formação tática, ao sair do 4-2-3-1 para o 4-4-2. O setor criativo deve permanecer com quatro peças, porém Alan Patrick deve seguir mais à frente, na função de articulador. O Inter contará com o retorno de Thiago Maia e a tendência é de que ele ocupe a lacuna deixada por Luís Otávio. O camisa 29 volta após cumprir suspensão automática e o seu promissor companheiro de posição é baixa pelo mesmo motivo.

Após uma sequência como titular, Ivan reclamou de incômodos musculares no jogo anterior, o triunfo sobre o Ceará. O camisa 24 passou por exames de imagem que constataram uma lesão muscular na coxa esquerda e deve retornar aos gramados apenas em 2026. Desta forma, a única opção na meta até o fim do campeonato é Anthoni, goleiro que mais vezes foi titular do Internacional na temporada com as frequentes ausências de Rochet. Inclusive, o camisa 24 terá a possibilidade em se redimir dos erros, principalmente no revés para o Mirassol, no Maião. Ausências e possível mudança na parte ofensiva do Internacional O meio-campista Bruno Tabata e o atacante Carbonero também são baixas depois de receberem o cartão vermelho no duelo contra o Ceará. Assim o cenário, obriga a somente uma modificação no time, já que o colombiano começou como opção no banco na vitória sobre o Ceará, o jogo anterior. Na oportunidade, ele entrou no lugar de Vitinho. Na vaga do do camisa 17 provavelmente Bruno Gomes retorne a sua posição de origem. Neste caso, Aguirre voltaria aos 11 iniciais na lateral direita. Há também a alternativa de manter o camisa 15 pelo lado direito na linha defensiva. Caso essa seja a preferência, Ramón Díaz deve optar por utilizar Gustavo Prado como ponta-esquerda. Portanto, haveria uma outro possível variação de esquema tático para um 4-3-3.