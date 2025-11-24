Inter e Santos ficam no empate e seguem na briga contra o rebaixamento

Inter e Santos ficam no empate e seguem na briga contra o rebaixamentoColorado foi melhor na primeira etapa, abriu o marcador e perdeu várias oportunidades, dando chance para o Peixe empatar depois do intervalo
Na briga contra o rebaixamento, Inter e Santos ficaram no empate em 1 a 1 na noite desta segunda-feira (24), no Beira-Rio. O Colorado foi melhor na primeira etapa e marcou com Alan Patrick. Entretanto, o Peixe voltou melhor do intervalo e deixou tudo igual com um golaço de Barreal.
Com o resultado, as duas equipes seguem com o drama da briga contra o rebaixamento. O Inter não se afasta muito, permanecendo na 15ª colocação, com 41 pontos. Já o Alvinegro permanece na zona de rebaixamento, com 38 pontos, na 17ª colocação.
Inter pressiona e sai na frente
A partida começou com uma pressão gigantesca do Inter. Os donos da casa partiram com tudo para cima e mantiveram a bola no seu campo ofensivo. Apesar disso, o Colorado só levou perigo aos 20 minutos, quando abriu o marcador. Depois de uma bela troca de passes, Borré ajeitou de peito para Alan Patrick, que invadiu a área e chutou forte para marcar.
Após sair na frente, o Inter criou várias chances para ampliar. Borré subiu mais alto depois de cruzamento na área e mandou para fora. Depois, o colombiano recebeu na área, mas adiantou um pouco e Brazão saiu para fazer a defesa. Na sequência, Vitinho arrancou pela direita, passou pela marcação e acertou o travessão. No rebote, Alan Patrick parou no goleiro alvinegro.
Borré ainda desperdiçou mais duas boas chances antes do intervalo. Depois de receber passe rasteiro na área e chutar colocado nos braços de Brazão. No último lance, o atacante arrancou pela esquerda, invadiu a área, mas se desequilibrou e mandou para fora, recebendo vaias da torcida.
Santos melhora e empata
O Inter seguiu pressionando na segunda etapa, mas não conseguia levar perigo ao gol santista. Aos poucos, o Santos conseguiu chegar no ataque e, na sua primeira oportunidade, não perdoou. Guilherme fez jogada pela esquerda, cruzou para a meia-lua e Barreal ajeitou e bateu bonito, marcando um golaço para empatar.
Após o empate alvinegro, os donos da casa ficaram nervosos e o Peixe cresceu no jogo. Gabriel Brazão teve que trabalhar em cobrança de falta de Alan Patrick. Depois, o Santos teve a chance da virada, quando Thaciano recebeu na área e chutou na rede pelo lado de fora. Na sequência, Bontempo finalizou e parou em defesa de Rochet. Os donos da casa só voltaram a assustar nos acréscimos. Gustavo Prado recebeu passe na cara do gol, mas acabou chutando para fora.
INTERNACIONAL 1 x 1 SANTOS
Campeonato Brasileiro – 35ª rodada
Data e hora: 24/11/2025, às 21h (de Brasília)
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Gols: Alan Patrick, 20’/1ºT (1-0); Barreal, 16’/2ºT (1-1)
INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre (Bruno Henrique, 17’/2ºT), Mercado, Vitão e Bernabei; Thiago Maia (Óscar Romero, 44’/2ºT), Alan Rodríguez (Gustavo Prado, 25’/2ºT), Bruno Gomes (Alan Benítez, 44’/2ºT) e Alan Patrick; Vitinho e Borré (Ricardo Mathias, 17’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz
SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar (Souza, 17’/2ºT); Willian Arão, Zé Rafael (João Schmidt, interavalo) e Victor Hugo (Barreal, intervalo); Rollheiser (Gabriel Bontempo, 33’/2ºT), Thaciano e Robinho Jr (Guilherme, intervalo). Técnico: Vojvoda
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Auxiliares: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões amarelos: Mayke e Thaciano (SFC)