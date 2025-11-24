Hulk, do Atlético, desabafa após vice da Sul-Americana: “Poucos reconhecem o esforço”

“Lutar, honrar e nunca desistir. Infelizmente, no futebol o resultado final pesa muito. Toda entrega, comprometimento, abdicação e valor… quando o resultado não vem, poucos reconhecem o esforço”, disse.

“Jamais podemos deixar de acreditar em nós mesmos. Quem conhece e acompanha de perto a rotina de um atleta de alta performance sabe o tamanho da responsabilidade e da entrega que carregamos todos os dias. Ganhar é o ideal. Perder faz parte, mas desistir nunca será uma opção”, completou.

Por fim, o Atlético volta a campo, nesta terça-feira (24), contra o Flamengo, na Arena MRV, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, o time soma 44 pontos na 11ª colocação, com um jogo a menos que os adversários.

