Grêmio x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Palmeiras medem forças nesta terça-feira (25/11), às 21h30, na Arena do Grêmio, pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro. O Imortal é o 12° colocado e, para seguir sonhando com uma vaga na Libertadores, precisa somar pontos urgente e subir o máximo na tabela. Já o Verdão é o vice-líder e não pode perder caso queira seguir sonhando com o título. Um revés alviverde junto com uma vitória do Flamengo e a equipe de Abel Ferreira não terá mais chances de ser campeão nacional.

Como chega o Grêmio

Já distante da briga contra o rebaixamento, o Grêmio vem de derrota por 3 a 2 para o Botafogo no Brasileirão. O resultado frustrou, também, as esperanças do Tricolor em alcançar o G7 para disputar a próxima Libertadores. Com 35 jogos, o Imortal figura na 12ª colocação com 43 pontos, 10 a menos que o Bahia, atual sétimo colocado. Para ter uma chance de chegar na Libertadores, os gaúchos precisam buscar no máximo a oitava posição e torcer para o Brasileirão virar um G8 por conta da Copa do Brasil.

O Grêmio vai ter de lidar com dois novos desfalques contra o Palmeiras. Afinal, Gustavo Martins e Noriega, suspensos, estão fora da lista de opções do técnico Mano Menezes. Por outro lado, Wagner Leonardo, que cumpriu suspensão automática na rodada anterior, volta a ficar à disposição. Além disso, Arthur, Amuzu, Carlos Vinícius e outros jogadores também reforçam o time. Monsalve, Balbuena, Braithwaite, Cristian Olivera, João Pedro, Rodrigo Ely, Villasanti e Willian, lesionados, seguem fora.

Como chega o Palmeiras

Segundo colocado, o Palmeiras desperdiçou duas grandes chances nas últimas rodadas para se manter na briga pelo título do Brasileirão. Foram dois empates sem gols, em casa, contra Vitória e Fluminense. Sendo assim, o Flamengo disparou na liderança, com quatro pontos de frente e grandes chances de ser campeão. A fase do Verdão como um todo é ruim. No momento que o time mais precisou, os resultados não apareceram. Afinal, são quatro jogos sem vencer. Além dos empates contra Vitória e Flu, o Alviverde perdeu para Mirassol e Santos e marcou apenas um gol nesse recorte.

Contudo, para o embate, o Palmeiras tem boas e más notícias para o desafio em Porto Alegre. Andreas Pereira pagou suspensão no fim de semana e retorna ao time. Por outro lado, Murilo recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense e é baixa certa. Lucas Evangelista e Paulinho, entregues ao DM, continuam indisponíveis. Weverton ainda está em transição física. Por fim, por conta da final da Libertadores, Abel Ferreira deve modicar a equipe titular, promovendo algumas mudanças.