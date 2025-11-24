Grêmio prioriza dívida com clube espanhol para derrubar transfer ban

Grêmio prioriza dívida com clube espanhol para derrubar transfer banTricolor deve cerca de R$ 7 milhões pela contratação de Arezo
O Grêmio trata como prioridade derrubar o transfer ban da Fifa. Afinal, o clube gaúcho deve cerca de R$ 7 milhões ao Granada, da Espanha, pela contratação de Matías Arezo. Contudo, ainda não há data prevista para que o débito seja quitado, mas a intenção é fazê-lo antes da troca de gestão, segundo o “ge”.
No planejamento financeiro, o Grêmio aguarda a entrada de novas receitas no caixa para juntar o valor. Uma dos valores aguardados, aliás, é a de R$ 1,5 milhão bloqueado na Justiça após ação do Flamengo contra a Libra. Dessa forma, a ideia do Tricolor é resolver o problema o quanto antes para poder aproveitar a próxima janela de transferências.
A Fifa puniu o Grêmio com o transfer ban por causa da dívida. Dessa forma, o Tricolor não pode registrar novos jogadores. Apesar da punição, a diretoria gremista acredita que a medida não tem “efeitos práticos”, afinal, já trabalhava para regularizar a situação. Assim, a pendência se deveu a “inesperada perda de receitas recente”.
O Grêmio contratou Matías Arezo por 3 milhões de euros (R$ 17 milhões) em julho de 2024, por 50% dos direitos econômicos. Porém, o jogador não se adaptou. O Tricolor, portanto, emprestou o centroavante ao Peñarol, do Uruguai, até o final do ano por 300 mil euros (R$ 1,8 milhão). Contudo, o empréstimo rendeu outra ação: do River Plate, do Uruguai, que tem 50% dos direitos e cobra metade do valor.
