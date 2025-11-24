Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio prioriza dívida com clube espanhol para derrubar transfer ban

Tricolor deve cerca de R$ 7 milhões pela contratação de Arezo
O Grêmio trata como prioridade derrubar o transfer ban da Fifa. Afinal, o clube gaúcho deve cerca de R$ 7 milhões ao Granada, da Espanha, pela contratação de Matías Arezo. Contudo, ainda não há data prevista para que o débito seja quitado, mas a intenção é fazê-lo antes da troca de gestão, segundo o “ge”.

No planejamento financeiro, o Grêmio aguarda a entrada de novas receitas no caixa para juntar o valor. Uma dos valores aguardados, aliás, é a de R$ 1,5 milhão bloqueado na Justiça após ação do Flamengo contra a Libra. Dessa forma, a ideia do Tricolor é resolver o problema o quanto antes para poder aproveitar a próxima janela de transferências.

A Fifa puniu o Grêmio com o transfer ban por causa da dívida. Dessa forma, o Tricolor não pode registrar novos jogadores. Apesar da punição, a diretoria gremista acredita que a medida não tem “efeitos práticos”, afinal, já trabalhava para regularizar a situação. Assim, a pendência se deveu a “inesperada perda de receitas recente”.

O Grêmio contratou Matías Arezo por 3 milhões de euros (R$ 17 milhões) em julho de 2024, por 50% dos direitos econômicos. Porém, o jogador não se adaptou. O Tricolor, portanto, emprestou o centroavante ao Peñarol, do Uruguai, até o final do ano por 300 mil euros (R$ 1,8 milhão). Contudo, o empréstimo rendeu outra ação: do River Plate, do Uruguai, que tem 50% dos direitos e cobra metade do valor.

