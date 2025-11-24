Grêmio prioriza dívida com clube espanhol para derrubar transfer ban

O Grêmio trata como prioridade derrubar o transfer ban da Fifa. Afinal, o clube gaúcho deve cerca de R$ 7 milhões ao Granada, da Espanha, pela contratação de Matías Arezo. Contudo, ainda não há data prevista para que o débito seja quitado, mas a intenção é fazê-lo antes da troca de gestão, segundo o “ge”.

No planejamento financeiro, o Grêmio aguarda a entrada de novas receitas no caixa para juntar o valor. Uma dos valores aguardados, aliás, é a de R$ 1,5 milhão bloqueado na Justiça após ação do Flamengo contra a Libra. Dessa forma, a ideia do Tricolor é resolver o problema o quanto antes para poder aproveitar a próxima janela de transferências.