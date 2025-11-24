Grêmio deve ter retorno de Willian contra o Palmeiras

Grêmio deve ter retorno de Willian contra o PalmeirasRecuperado de fratura no pé direito, Willian deve reforçar o Grêmio nesta terça-feira, contra o Palmeiras, na Arena, pelo Brasileiro
O Grêmio deve ter um importante retorno para a partida contra o Palmeiras, nesta terça-feira (24), pelo Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma fratura no quinto metatarso do pé direito, o meio-campista Willian deve ser relacionado para o confronto válido pela 36ª rodada da competição, na Arena do Grêmio.
Willian, aliás, já treina com o elenco do Tricolor há cerca de duas semanas. Existia, inclusive, a expectativa de que ele pudesse voltar contra o Botafogo, no último sábado, mas o gramado sintético do Nilton Santos, além do condicionamento físico do atleta, fizeram a comissão técnica recuar.
No último sábado, inclusive, Mano Menezes confirmou que Willian deve ser relacionado para o duelo com o Palmeiras. O meia, no entanto, deve começar o jogo no banco de reservas.
“Willian já está treinando com bola. Mas vem de uma fissura, o que causa precaução para o retorno. Ele deve estar à disposição para o jogo de terça-feira (contra o Palmeiras)”, disse Mano Menezes após a partida contra o Botafogo.
Contratado na última janela de transferências, Willian sofreu a fratura na partida contra o Vitória, na Arena, no dia 28 de setembro. O meia atuou em apenas três partidas com a camisa tricolor, com duas vitórias e um empate. Apesar do pouco tempo em campo, as boas atuações de Willian empolgaram a torcida tricolor. Ele, inclusive, deu uma assistência na vitória no clássico Grenal, em pleno Beira-Rio, pelo Brasileiro.
Com a derrota para o Botafogo, no Nilton Santos, o Grêmio parou nos 43 pontos e é o 12º colocado do Brasileirão. O Tricolor tem seis pontos de vantagem sobre o Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.