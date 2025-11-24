Grêmio confirma lesão e zagueiro desfalca o time no fim do Brasileiro

Após exames, o Grêmio anunciou a lesão do peruano Erick Noriega, que só deve voltar aos gramados na próxima temporada

Em nota, o Grêmio informou, inclusive, que os exames de Noriega descartaram uma fratura óssea. No entanto, constataram uma ruptura completa do tibiofibular anteroinferior, e uma ruptura parcial do talofibular anterior do tornozelo esquerdo.

O Grêmio tem mais um problema para a reta final da temporada. Nesta segunda-feira (24), o clube confirmou a lesão do volante Erick Noriega, que vem atuando como zagueiro. Em resumo, o peruano rompeu dois ligamentos do tornozelo esquerdo na derrota para o Botafogo , no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, Noriega, que vinha atuando como zagueiro, está fora do reta final do Brasileiro e só volta aos gramados em 2026. O jogador, inclusive, já iniciou o tratamento com a fisioterapia do Tricolor.

Em resumo, Noriega sentiu a lesão durante o segundo tempo da derrota para o Botafogo, no Nilton Santos. O jogador, inclusive, deixou o campo chorando e com dificuldade para caminhar. Além disso, após a partida, o peruano deixou o estádio usando muletas.

Sem Noriega, o técnico Mano Menezes vai precisar mudar a zaga do Grêmio mais uma vez. Afinal, além do peruano, o Tricolor também não conta com Gustavo Martins, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, o treinador terá a volta de Wagner Leonardo, que cumpriu suspensão contra o Botafogo. Assim, Kannemanna e Viery disputam posição para atuar ao lado do camisa 3 na partida contra o Palmeiras, nesta terça-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena, pelo Brasileiro.

Grêmio tem DM cheio

Noriega, agora, é mais um jogador sob os cuidados do departamento médico do Grêmio. Afinal, o Tricolor tem convivido com muitos problemas nesta temporada, especialmente no segundo semestre.