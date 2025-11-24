Garro admite má fase, fala em vergonha e pede reação do Corinthians após derrota

Meia reconhece desempenho abaixo do esperado no Mineirão, projeta virada na semifinal da Copa do Brasil e faz apelo à torcida por apoio

“É difícil falar. Quando o Garro joga bem não acho que sou o melhor, tampouco acho que sou o pior. Tenho que melhorar o rendimento, é futebol. Mas entendo também a postura da mídia. Ainda temos os jogos de Copa do Brasil, importa como vai acabar né?”, afirmou o argentino, visivelmente abatido.

O meia Rodrigo Garro não escondeu a frustração depois da dura derrota do Corinthians por 3 a 0 para o Cruzeiro, neste domingo (23/11), no Mineirão. De volta ao time após cumprir suspensão no clássico diante do São Paulo, o camisa 8 teve uma atuação apagada e admitiu que está rendendo menos do que pode.

Aliás, segundo Garro, o sentimento no vestiário após o resultado foi de vergonha e pediu autocrítica e humildade do restante do plantel.

“A gente fica com vergonha né? Ainda mais pela camisa que a gente representa, ainda mais como foi o jogo. Somos os primeiros a nos cobrar, o grupo tem bastante autocrítica. É buscar melhorar. Como eu falei, todos estamos chateados, é ter autocrítica e humildade. Sabemos que o jogo foi abaixo do que estamos acostumados”, completou.

Mata-mata da Copa do Brasil será diferente para o Corinthians

Mesmo cabisbaixo, Garro demonstrou confiança em uma postura diferente do Corinthians nos confrontos contra o próprio Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil, marcados para os dias 10 e 14 de dezembro. Ele também fez um apelo para a torcida.

“O torcedor sabe que quando o Corinthians joga, a gente acredita. Jogamos abaixo do que eles estão acostumados, é pedir desculpa, é o que eu posso fazer. Falar pra eles que o momento é difícil, acreditar como no ano passado em um momento difícil. Precisamos desse apoio. Entendo a cabeça do torcedor, ficar com vergonha de um jogo assim. Como eu falei, somos os primeiros a nos cobrarmos. Confio no meu time, no grupo, e sei que a virada que tivemos no ano passado, vamos ter esse ano também”, ressaltou.