Força máxima? Veja os relacionados do Flamengo contra o Atlético

Rubro-Negro tem a chance de ser campeão do Brasileiro nesta rodada. Saiba os jogadores à disposição do técnico Filipe Luís / Crédito: Jogada 10

O Flamengo divulgou os jogadores relacionados para o confronto contra o Atlético nesta terça-feira (25), às 21h30, na Arena MRV, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro levou o que tem de melhor para o duelo que pode selar o título brasileiro da equipe carioca. Havia a expectativa de que o técnico Filipe Luís relacionasse jogadores que menos entram em campo. Afinal, o Rubro-Negro tem a final da Libertadores contra o Palmeiras, no sábado, no Monumental de Lima.