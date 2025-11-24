Força máxima? Veja os relacionados do Flamengo contra o Atlético

Força máxima? Veja os relacionados do Flamengo contra o AtléticoRubro-Negro tem a chance de ser campeão do Brasileiro nesta rodada. Saiba os jogadores à disposição do técnico Filipe Luís
O Flamengo divulgou os jogadores relacionados para o confronto contra o Atlético nesta terça-feira (25), às 21h30, na Arena MRV, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro levou o que tem de melhor para o duelo que pode selar o título brasileiro da equipe carioca.
Havia a expectativa de que o técnico Filipe Luís relacionasse jogadores que menos entram em campo. Afinal, o Rubro-Negro tem a final da Libertadores contra o Palmeiras, no sábado, no Monumental de Lima.
Só não viajaram os atletas que estão em recuperação de suas respectivas lesões: Pedro e Léo Ortiz. O zagueiro está sendo preparado para ficar à disposição de Lima. De la Cruz, que geralmente não atua no sintético, também está relacionados.
O Flamengo pode ser campeão brasileiro já nesta rodada. Para isso, o Fla precisa vencer o Atlético-MG e o Palmeiras perder para o Grêmio. Assim, a equipe rubro-negra vai abrir sete pontos de vantagem, com apenas seis pontos restantes em disputa nas duas rodadas finais.
Veja os relacionados do Flamengo
