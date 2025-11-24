Foco do Internacional é se afastar do rebaixamento em confronto direto com o Santos

Expectativa é a presença em peso da torcida no Beira-Rio para incentivar o Colorado em partida primordial para evitar o descenso / Crédito: Jogada 10

O Internacional vai encarar um ambiente de final no Campeonato Brasileiro pela terceira vez contra o descenso nas últimas quatro rodadas. Tal situação ocorre pela performance irregular que prevaleceu na campanha da equipe no torneio. Assim, a prioridade do Colorado é conquistar seu segundo resultado positivo consecutivo, dessa vez em seus domínios e amenizar o cenário adverso. Um segundo triunfo seguido para os gaúchos, depois de vencer o Vozão no Castelão, permite a criação de um contexto favorável. Afinal, vencer o confronto direto dá a oportunidade do Colorado abrir seis pontos de vantagem para o Santos, primeira equipe que integra o Z-4. Além disso, tem a chance de impor uma distância de quatro pontos para o Vitória que está em fase de reação no campeonato. O Rubro-Negro baiano não perde há quatro rodadas e deixou a zona de rebaixamento.

Desse modo, uma vitória possibilita o Inter alcançar até o 12º lugar do Brasileirão caso o Ceará sofra derrota diante do Mirassol, no interior de São Paulo. Outra situação que traz ânimo para o Internacional é o desfalque de Neymar pelo lado do Santos. A vitória do Internacional também o possibilitaria passar o Grêmio e o Vasco na tabela de classificação. Portanto, se criaria um outro contexto de confronto direto, já que o compromisso seguinte será contra o Cruz-Maltino, em São Januário. Quatro desfalques no Internacional para “decisão” A noite dos sonhos desta segunda-feira para o Colorado é que o time corresponda o apoio dos possíveis 45 mil torcedores no Beira-Rio com um bom rendimento. Apesar disso, o técnico Ramón Díaz precisará encontrar soluções para alguns contratempos. Isso porque terá quatro baixas para encarar o Santos, o goleiro Ivan e o meio-campista Luís Otávio. O arqueiro reclamou que sentiu uma contusão no jogo anterior, o triunfo sobre o Ceará. Ivan passou por exames de imagem que constataram uma lesão muscular na coxa esquerda e deve retornar aos gramados apenas em 2026. Desta forma, a única opção na meta é Anthoni, goleiro que mais vezes foi titular do Internacional na temporada com as frequentes ausências de Rochet. Inclusive, o camisa 24 terá a possibilidade em se redimir das falhas, principalmente no revés para o Mirassol, no Maião.