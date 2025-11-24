Flamengo divulga programação para semana da final da Libertadores

Flamengo divulga programação para semana da final da LibertadoresRubro-Negro tem jogo decisivo pelo Brasileirão, na terça (25), antes de viagem para Lima, no Peru, onde será disputada a decisão da Libertadores
O Flamengo divulgou a programação do elenco para a semana mais importante de 2025. O departamento de futebol detalhou a agenda de treinos e viagens até a volta de Lima, no Peru, após a final da Libertadores contra o Palmeiras, no sábado (29), no Estádio Monumental de Lima.
Antes de embarcar para a capital peruana, o time de Filipe Luís, portanto, enfrenta o Atlético, em Belo Horizonte, na terça (25). A depender dos resultados da rodada, o Flamengo, aliás, pode ser campeão brasileiro na Arena MRV novamente. Em 2024, o time carioca venceu o mesmo Atlético pela final da Copa do Brasil.
Apesar da possibilidade, o Rubro-Negro, assim, deve ir a campo contra o Galo com uma equipe alternativa. Isso porque a delegação retorna ao Rio de Janeiro de madrugada e, na quarta (26), embarca para Lima. Na capital peruana, o elenco, assim, terá duas sessões de treino na sede da federação nacional.
Em 2021, Palmeiras e Flamengo, aliás, decidiram a competição em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu por 2 a 1, com o gol do título marcado por Deyverson, na prorrogação.
Veja a programação do Flamengo
Segunda-feira (24):
9h30 – Treino no Ninho do Urubu
15h30 – Viagem para Belo Horizonte
Terça-feira (25):
21h30 – Atlético x Flamengo
Quarta-feira (26):
2h – Viagem para Rio de Janeiro
10h30 – Treino no Ninho do Urubu
17h – Viagem para Lima
Quinta-feira (27):
17h30 (de Brasília) – Treino no La Videna
Sexta-feira (28):
11h30 (de Brasília) – Treino no La Videna
Sábado (29):
18h (de Brasília) – Palmeiras x Flamengo
Domingo (30):
4h30 (de Brasília) – Viagem para o Rio de Janeiro