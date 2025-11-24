Flamengo divulga programação para semana da final da Libertadores

Rubro-Negro tem jogo decisivo pelo Brasileirão, na terça (25), antes de viagem para Lima, no Peru, onde será disputada a decisão da Libertadores / Crédito: Jogada 10

O Flamengo divulgou a programação do elenco para a semana mais importante de 2025. O departamento de futebol detalhou a agenda de treinos e viagens até a volta de Lima, no Peru, após a final da Libertadores contra o Palmeiras, no sábado (29), no Estádio Monumental de Lima. Antes de embarcar para a capital peruana, o time de Filipe Luís, portanto, enfrenta o Atlético, em Belo Horizonte, na terça (25). A depender dos resultados da rodada, o Flamengo, aliás, pode ser campeão brasileiro na Arena MRV novamente. Em 2024, o time carioca venceu o mesmo Atlético pela final da Copa do Brasil.