Flagra em igreja é novo indício da volta do namoro entre Karoline Lima e Léo Pereira

Após serem vistos juntos duas vezes, nova ocasião em que estiveram juntos aumentam rumores de reconciliação entre a influenciadora e o zagueiro / Crédito: Jogada 10

A influenciadora Karoline Lima e Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, aumentaram as especulações de que reataram o relacionamento. Isso porque, dessa vez, os dois foram vistos lado a lado durante um culto em uma igreja na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, no último domingo (23). Assim, o registro demonstra que aparentemente os dois tiveram uma mudança positiva na relação depois do término. Esta não é a primeira vez que o antigo casal foi visto junto. Um exemplo diz respeito ao flagra no final semana anterior, no dia 16 de novembro. Na ocasião, Karoline Lima e Léo Pereira almoçaram juntos no quiosque “Reserva 11”, na praia da Barra da Tijuca.