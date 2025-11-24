Flagra em igreja é novo indício da volta do namoro entre Karoline Lima e Léo Pereira

Flagra em igreja é novo indício da volta do namoro entre Karoline Lima e Léo PereiraApós serem vistos juntos duas vezes, nova ocasião em que estiveram juntos aumentam rumores de reconciliação entre a influenciadora e o zagueiro
A influenciadora Karoline Lima e Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, aumentaram as especulações de que reataram o relacionamento. Isso porque, dessa vez, os dois foram vistos lado a lado durante um culto em uma igreja na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, no último domingo (23). Assim, o registro demonstra que aparentemente os dois tiveram uma mudança positiva na relação depois do término.
Esta não é a primeira vez que o antigo casal foi visto junto. Um exemplo diz respeito ao flagra no final semana anterior, no dia 16 de novembro. Na ocasião, Karoline Lima e Léo Pereira almoçaram juntos no quiosque “Reserva 11”, na praia da Barra da Tijuca.
Em uma outra oportunidade, no começo de novembro, a produtora de conteúdo na internet publicou um registro nos stories do Instagram. Em uma das fotos, usuários da internet identificaram a presença de um homem com braço tatuado. Assim, as características se encaixam com o ex-namorado Léo Pereira.
Em outubro, internautas postaram mais um flagra de ambos juntos em horário de almoço. Vale ressaltar que desde a separação em setembro, não houve confirmação da reconciliação entre Karoline e o defensor do Flamengo. Pessoas próximas relataram que os dois estão em etapa de ajustes.
Portanto, eles decidiram adotar discrição e não abordar publicamente o tema para impedir “burburinhos”. Inclusive, viralizou uma notícia que eles teriam firmado um pacto para alinhar questões e reatar o namoro. Deste modo, a advogada da influenciadora, Gabriella Garcia, posicionou-se através das redes sociais e desmentiu o episódio.
Término de Karoline Lima e Léo Pereira
O casal oficializou a separação, por meio da assessoria de Karoline, no fim de setembro, após cerca de dois anos juntos. Ela apagou fotos com o zagueiro rubro-negro e depois confirmou o término à revista “Quem”.
