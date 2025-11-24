Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flaco López vive momento turbulento às vésperas da final da Libertadores

Atacante chega em queda de rendimento e com nove jogos sem marcar. Argentino terá última chance de desencantar antes da decisão
A poucos dias da final da  Libertadores, o Palmeiras lida com a oscilação de uma de suas principais peças ofensivas. Afinal, Flaco López, destaque em boa parte da temporada, atravessa agora um período de instabilidade e pode chegar ao jogo decisivo diante do Flamengo, em Lima, pressionado por uma sequência negativa.

O argentino acumula nove partidas sem balançar as redes, algo incomum em sua trajetória recente no Verdão. Nesse intervalo, não apenas deixou de marcar como também passou a errar escolhas em campo. Como por exemplo em uma jogada contra o Fluminense no último sábado (22/11), quando tentou resolver sozinho, ignorando um passe claro para Vitor Roque finalizar.

A queda de desempenho acendeu um alerta em Abel Ferreira. O treinador, que vê em Flaco uma peça-chave para a decisão continental, demonstrou incômodo com a função tática desempenhada pelo centroavante nas últimas partidas.

“Principalmente porque esqueceu de fazer o que estava fazendo. Em vez de correr para a frente, estava a correr para trás. Tem que meter o Mauricio ou meter ali o Facundo, porque ele é centroavante, ele não é meia armador. É centroavante, é só isso o resto”, afirmou Abel, após o empate com o Fluminense.

Flaco López foi essencial na arrancada palmeirense que recolocou o time na disputa pelo título do Brasileirão e o levou até a final da Libertadores, chegando inclusive a ganhar espaço na seleção Argentina.

Flaco López terá mais uma chance de encerrar seca

Apesar do momento irregular, o atacante ainda é o artilheiro da equipe em 2025, com 23 gols, e terá a semana inteira para tentar recuperar confiança antes do confronto decisivo. Antes da viagem para Lima, o Palmeiras encara o Grêmio nesta terça-feira, em Porto Alegre, pela 35ª rodada do Brasileiro. Após o jogo, a delegação segue direto para o Peru. Esta será a chance do centroavante encerrar a seca e recuperar a confiança antes da final da Libertadores.

