Flaco López vive momento turbulento às vésperas da final da Libertadores

Atacante chega em queda de rendimento e com nove jogos sem marcar. Argentino terá última chance de desencantar antes da decisão

O argentino acumula nove partidas sem balançar as redes, algo incomum em sua trajetória recente no Verdão. Nesse intervalo, não apenas deixou de marcar como também passou a errar escolhas em campo. Como por exemplo em uma jogada contra o Fluminense no último sábado (22/11), quando tentou resolver sozinho, ignorando um passe claro para Vitor Roque finalizar.

A poucos dias da final da Libertadores, o Palmeiras lida com a oscilação de uma de suas principais peças ofensivas. Afinal, Flaco López, destaque em boa parte da temporada, atravessa agora um período de instabilidade e pode chegar ao jogo decisivo diante do Flamengo, em Lima, pressionado por uma sequência negativa.

A queda de desempenho acendeu um alerta em Abel Ferreira. O treinador, que vê em Flaco uma peça-chave para a decisão continental, demonstrou incômodo com a função tática desempenhada pelo centroavante nas últimas partidas.

“Principalmente porque esqueceu de fazer o que estava fazendo. Em vez de correr para a frente, estava a correr para trás. Tem que meter o Mauricio ou meter ali o Facundo, porque ele é centroavante, ele não é meia armador. É centroavante, é só isso o resto”, afirmou Abel, após o empate com o Fluminense.

Flaco López foi essencial na arrancada palmeirense que recolocou o time na disputa pelo título do Brasileirão e o levou até a final da Libertadores, chegando inclusive a ganhar espaço na seleção Argentina.

Flaco López terá mais uma chance de encerrar seca

Apesar do momento irregular, o atacante ainda é o artilheiro da equipe em 2025, com 23 gols, e terá a semana inteira para tentar recuperar confiança antes do confronto decisivo. Antes da viagem para Lima, o Palmeiras encara o Grêmio nesta terça-feira, em Porto Alegre, pela 35ª rodada do Brasileiro. Após o jogo, a delegação segue direto para o Peru. Esta será a chance do centroavante encerrar a seca e recuperar a confiança antes da final da Libertadores.