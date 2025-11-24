Fifa e Fundo Saudita unem forças por apoio financeiro a países em desenvolvimento

Parceria visa avançar o desenvolvimento sustentável promovendo inclusão social, empoderamento juvenil e oportunidade econômica / Crédito: Jogada 10

O Fundo Saudita para Desenvolvimento e a Fifa assinaram um Memorando de Entendimento para alocar até 1 bilhão de dólares (R$ 5,3 bilhões). A parceria visa empréstimos concessionais para a construção e reforma de estádios esportivos e infraestrutura no entorno dos estádios dos países em desenvolvimento. O acordo reforça um compromisso de apoiar nações em desenvolvimento no fortalecimento de seus ecossistemas esportivos como parte de esforços mais amplos para avançar o desenvolvimento social e econômico.

O programa priorizará as respectivas Associações de Membros da Fifa. O aporte ajudará estas entidades a investir em instalações que impulsionem o crescimento, criem oportunidades e inspirem a participação em todos os níveis. O compromisso é respaldado por evidências convincentes do impacto econômico do futebol. Afinal, relatórios independentes estimam que a economia global do esporte contribui com quase 2% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. Os estudos destacam, assim, o papel crescente como impulsionador de emprego, turismo e desenvolvimento comunitário. Parceria busca apoiar governos nacionais Com 211 Associações Membro, a lacuna entre nações com instalações de classe mundial e aquelas que ainda não têm essa estrutura ainda é grande. A parceria busca, então, apoiar governos nacionais na concepção, financiamento e construção de locais modernos para múltiplos esportes que atendam aos padrões internacionais e sirvam como centros para a vida comunitária, educação e inclusão. As novas instalações criarão empregos, estimularão os negócios locais e fortalecerão a coesão social. O programa dará aos jovens espaços seguros e modernos para se reunir, treinar e competir. Por meio desses empréstimos concessionais, o Fundo Saudita para Desenvolvimento e a Fifa vão colaborar ativamente com as autoridades nacionais para entregar projetos que contribuam para a resiliência econômica de longo prazo e o fortalecimento da capacidade local.

Fifa celebra: “Passo crucial” A iniciativa também atuará como financiamento semente para atrair outras instituições de desenvolvimento, parceiros do setor privado e organizações regionais, criando um modelo escalável para o desenvolvimento esportivo sustentável nas economias emergentes. “O esporte é mais do que competição. Ele é um catalisador para o desenvolvimento e a inclusão. Por meio do financiamento, estamos ajudando os países a construir a infraestrutura de que precisam para desbloquear potencial, empoderar os jovens e fortalecer as comunidades para as gerações futuras”, colocou o sultão Bin Abdulrahman Al-Marshad, CEO do Fundo Saudita para Desenvolvimento. Presidente da Fifa, Gianni Infantino explicou a importância desta tabelinha com o Fundo Saudita.

“O papel da Fifa é desenvolver o futebol em todo o mundo. Muitas de nossas Associações Membro da Fifa precisam de apoio adicional para a infraestrutura necessária para sediar competições. Por meio deste memorando de entendimento com o Fundo Saudita para Desenvolvimento, até 1 bilhão de dólares será disponibilizado por meio de empréstimos concessionais. Vamos financiar a construção e melhoria de estádios. Este acordo é um passo crucial para garantir que nossas associações tenham as instalações para tornar o futebol verdadeiramente global”, colocou o mandatário. Mais detalhes sobre o Fundo Saudita para Desenvolvimento Para o Fundo Saudita para Desenvolvimento, esta parceria eleva a infraestrutura esportiva como um componente central de sua agenda de desenvolvimento, reconhecendo a capacidade única do setor de gerar empregos, impulsionar o turismo, promover a saúde e fortalecer os laços comunitários. Com base em mais de cinco décadas de impacto – apoiando mais de 800 projetos de desenvolvimento no valor de mais de 22 bilhões de dólares (R$ 118,6 bilhões) em 100 países – o Fundo Saudita para Desenvolvimento continua a impulsionar o crescimento sustentável por meio de financiamento ao desenvolvimento e projetos que melhoram vidas e promovem prosperidade duradoura.