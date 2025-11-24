Ferreira tem edema na coxa e vira dúvida no São Paulo contra o Fluminense

Atacante deixou o campo com dores na vitória sobre o Juventude por 2 a 1, no último domingo, em jogo realizado na Vila Belmiro / Crédito: Jogada 10

O São Paulo pode ter um grande problema para o jogo contra o Fluminense, na quinta-feira (27), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Afinal, o atacante Ferreira teve diagnosticado um edema na região posterior da coxa esquerda após exame de imagem realizado nesta segunda. Aliás, o jogador deixou o campo na vitória sobre o Juventude por 2 a 1, no último domingo, com dores no local e já iniciou a recuperação no Reffis Plus. Ele passará por avaliação diária para saber se terá condição de jogo. O grupo do São Paulo reapresentou-se nesta segunda, no CT da Barra Funda. A comissão técnica dividiu o elenco em dois grupos. Assim, os jogadores que atuaram por mais tempo na Vila Belmiro contra o Juventude fizeram atividades regenerativas na parte interna. Os demais atletas trabalharam no gramado.

Dessa maneira, o treino no campo contou com atividades de aquecimento, um circuito físico-técnico, posse de bola em espaço reduzido e duelos entre equipes. O argentino Calleri, em fase de transição física, participou do treinamento. O lateral-esquerdo Wendell (com uma ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo) e os zagueiros Rafael Toloi (lesão muscular no quadril) e Arboleda (lesão muscular na região posterior da coxa esquerda) ficaram com a fisioterapia e fizeram atividades no campo do CT. O Tricolor ainda terá mais dois treinos – terça e quarta – antes de viajar para o Rio de Janeiro. Até lá, o técnico Hernán Crespo definirá a escalação do São Paulo para o confronto.