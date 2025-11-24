Fernando Diniz vive pior sequência pelo Vasco na temporada

Fernando Diniz vive pior sequência pelo Vasco na temporadaCruz-Maltino perdeu para o Bahia, estacionou nos 42 pontos no Brasileirão e pode sair da zona da Sul-Americana nesta segunda
A derrota para o Bahia no último domingo (23) fez o Vasco alcançar uma marca inédita no ano de 2025. Sob o comando do técnico Fernando Diniz, a equipe chegou à quinta derrota consecutiva, pior sequência do Cruz-Maltino em toda temporada. Assim, o treinador já começa a sofrer pressão em meio à proximidade das semifinais da Copa do Brasil.
O Vasco, depois de uma sequência positiva e com esperança de biliscar uma vaga na Libertadores 2026, emendou derrotas para São Paulo (2 a 0), Botafogo (3 a 0), Juventude (3 a 1), Grêmio (2 a 0) e Bahia (1 a 0). Isto
Na temporada, o Vasco já tinha perdido quatro partidas em sequência: 1 a 0 para o Palmeiras, 4 a 1 para o Puerto Cabello, 2 a 1 para o Vitória e 1 a 0 para o Lanús, pelo Brasileirão e pela Copa Sul-Americana. O técnico Fernando Diniz, inclusive, assumiu o time em meio àquela sequência.
Para piorar a situação, o Vasco está estacionado nos 42 pontos. Assim, pode sair da zona de classificação à Copa Sul-Americana, com os resultados dos jogos de Ceará e Internacional desta segunda-feira. Apesar disso, internamente, acredita-se que o time vascaíno é capaz de recalcular rota nesta reta final de Campeonato Brasileiro.
Por fim, o Vasco tem compromissos contra Internacional e Mirassol, ambos os duelos em São Januário, e fecha sua participação no Brasileirão contra o Atlético-MG, no dia 7 de dezembro. Assim, busca chegar em alta para os duelos contra o Fluminense pela semifinal da Copa do Brasil, em dezembro.