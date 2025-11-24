Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ex-Arsenal dá conselhos para Martinelli após perda de espaço: "Requer cabeça boa"

Ex-Arsenal dá conselhos para Martinelli após perda de espaço: ”Requer cabeça boa”

Denílson vê atacante brasileiro como ''reserva de luxo'' no momento, mas acredita que jogador vai recuperar titularidade no Gunners
O volante Denílson fez sucesso atuando como jogador do Arsenal, da Inglaterra, e deu conselhos para os brasileiros que lá estão, em especial para Gabriel Martinelli. O atacante não é mais titular do elenco, e ainda assim segue sendo convocado constantemente para a seleção brasileira às vésperas da Copa do Mundo.

Em entrevista exclusiva ao Somos Fanáticos, o ex-jogador dos Gunners pediu para o brasileiro manter a calma para conseguir desempenhar ainda mais no time londrino.

“O Martinelli é um jogador de alta qualidade. Está ajudando muito o clube. Acredito que ele tem muito a evoluir. Logicamente tem vários jogadores na sua posição e a briga ali é sadia. A competição é muito alta. Requer muita intensidade, cabeça boa também, independentemente se hoje é reserva de luxo, acredito que em breve ele vai estar entre os 11 titulares de vez. O mais importante é que ele está no elenco e quando entra está fazendo belas partidas. A titularidade requer tempo”, comentou.

“Confio que ele vai voltar a estar na sua melhor fase, seu melhor condicionamento técnico. Ele é um jogador técnico também, um jogador de velocidade, logo ele vai recuperar o seu espaço”, completou.

Titular na temporada passada, Martinelli atuou em 68,3% dos minutos possíveis na ocasião. Contudo, na atual temporada, ele tem sido preterido pelo técnico Mikel Arteta e esteve em campo em 29,6% dos minutos do Arsenal.

Brasileiros no Arsenal

Denílson comentou também a histórica relação entre o Arsenal e os jogadores brasileiros. O ex-volante ficou no time de Londres entre 2006 e 2011. No período, atuou com outros brasileiros, como Júlio Baptista e Gilberto Silva. Atualmente, o Arsenal tem três brasileiros: Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães e Gabriel Jesus.

“Quando cheguei no Arsenal, já estavam o Gilberto Silva e o Júlio Baptista. Depois, na sequência, chegou o Eduardo da Silva, que é naturalizado croata. Fico muito feliz com os brasileiros que estão no clube atualmente, fazendo um excelente trabalho, ganhando títulos e espero que ganhem bem mais. Com grandes atuações do Gabriel Martinelli e do Magalhães, de preferência. Ainda por cima tem a volta do Gabriel Jesus. Ele vai ajudar mais ainda o time a alcançar seus objetivos. Estarei sempre aqui na torcida pelos brasileiros e pelo Arsenal”, relembrou.

Pelos Gunners, Denílson jogou 153 jogos e marcou dez gols, além de dez assistências. Além disso, ele ainda defendeu São Paulo, Cruzeiro, Al-Wahda-EAU, Sliema Wanderers, de Malta, e Brasil de Pelotas.

