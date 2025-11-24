Estudiantes dá as costas para time de Di María em protesto contra título na Argentina; veja

Estudiantes dá as costas para time de Di María em protesto contra título na Argentina; vejaApós AFA alterar regras do campeonato nacional na última quinta (30) e anunciar Rosario Central como campeão, time de La Plata repudia decisão
O confronto entre Rosario Central e Estudiantes, pelas oitavas de final do Torneio Clausura do Campeonato Argentino no último domingo (23), começou com uma cena de protesto. Isso porque na entrada das equipes em campo, os jogadores do time de La Plata realizaram o tradicional “pasillo” — mas viraram de costas para os adversários, em sinal de repúdio à decisão da Associação do Futebol Argentino (AFA).
O gesto foi uma resposta à decisão da entidade, que na última quinta-feira (20) alterou o regulamento e declarou o Rosario Central campeão argentino por ter obtido o melhor desempenho na tabela anual. O anúncio da mudança ocorreu após reunião de dirigentes da AFA com Gonzalo Belloso, presidente do clube rosarino.
Até então, apenas os vencedores dos Torneios Apertura e Clausura recebiam a oficialização do título nacional. Nesta temporada, o Platense conquistou o Apertura, enquanto o Clausura segue em disputa com 12 equipes na briga pela taça.
Dentro de campo, o Estudiantes fez valer sua indignação e carimbou a faixa do adversário. Afinal, venceu por 1 a 0 no Gigante de Arroyito, garantindo vaga nas quartas de final e silenciando a torcida local.
O que é o “pasillo”?
Na tradição do futebol argentino, após a conquista de um título, o time campeão entra em campo sob aplausos da equipe adversária. Os jogadores se posicionam em duas fileiras na entrada do campo, formando um corredor para homenagear os campeões. Esse ritual, chamado de “pasillo”, também é comum em outros países, como na Espanha.