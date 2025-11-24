Estêvão é comparado a Lamine Yamal antes de Chelsea x Barcelona

Enzo Maresca exalta atacante brasileiro e diz que ele pode ter o mesmo impacto que o astro do Barça

Enzo Maresca acredita que Chelsea e Barcelona farão um jogo duro e muito equilibrado nesta terça-feira (25), no Stamford Bridge, pela quinta rodada da fase de liga da Champions. Para ele, os dois times têm peças capazes de decidir a partida, e uma delas é Estêvão, joia do clube inglês.

“Ele tem tudo para ser um jogador fundamental aqui. O mais importante agora é viver esse momento, manter a alegria e focar somente em evoluir. Não precisa se comparar com ninguém — basta tentar ser melhor do que ele mesmo a cada dia. Trabalhando firme, vai se tornar um atleta de altíssimo nível para o Chelsea”, afirmou o treinador.

Dessa maneira, Maresca foi além e colocou Estêvão no mesmo patamar de uma das maiores promessas do Barcelona.

“No futuro, Estêvão pode ser para o Chelsea o que Lamine Yamal já representa hoje para o Barcelona”, disse.

Segundo o técnico, ainda há pontos a lapidar, algo natural para alguém tão jovem, mas o clube está muito satisfeito com o brasileiro.